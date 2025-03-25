由出軌到離婚、再與新伴侶分手：落得到一無所有的結局，後悔嗎？

如果在發生之前有想過後果，那是不是一切便不會發生？

「我宜家係Single！」在朋友聚會中，他突然說出這句。

「吓，之前見你地仲好哋哋㗎？」友人忍不住問。

和他認識多年，看著他拍拖、結婚，與太太經常出雙入對，看似恩愛的模樣，早前還大伙兒一起吃飯，他和太太相處、互動甚好，誰想到當時已有暗湧，如今分道揚鑣，這段婚姻只維持短短3年，讓一眾友人目瞪口呆。

「之前有個女同事嚟咗我部門，初時我教佢做野，後來大家熟咗，覺得佢幾吸引，佢又整下嘢食、買早餐俾我，慢慢就對佢有feel……咁啱嗰時同前妻關係唔好，我好似搵到個出口，同個女仔一齊咗。」

他和前妻感情是否早已生變，身為旁人的我們固然難以知曉，但已婚的他，未有顧忌自己人夫的身份，既毫不避嫌地享受著女同事對他的好，亦任由自己放縱，積極回應這場誘惑，與她進一步發展，當時的他是被情慾蒙蔽了雙眼，沒有認清現況或後果麼？

「後來前妻發現，佢係咁追問我仲提出離婚，我覺得好煩，咪離婚囉，好快就同佢簽好晒嘢，順理成章同個女仔正式一齊。」他說著故事的始末：「只不過我無諗過同個女仔唔到半年亦都分咗手……。」

婚外情這回事隱瞞得一時，隱瞞不了一世，日對夜對的太太怎會沒發現異樣，當她連番逼問，他亦毫無歉意的承認偷食，離婚是預期的結果吧。當時理虧的他幾乎把物業、共同存款留給前妻，淨身出戶也。

為了新女友而放棄原有的安穩婚姻、生活，與眼前這個充滿未知的她再次步回情場，將一切重啟。被迷得頭昏腦脹的他滿以為回復自由，能與她雙宿雙棲，卻沒料到婚外情走進現實生活，少了那些不實際的期待和充滿幻想的粉紅泡泡，眼前這個女人並不是個合適的對象，他們為相處、生活瑣事多有磨擦，過不了多久，關係亦告吹，真是兩頭不到岸！

近日，他有意無意間向朋友透露，想起前妻對他的好，雖然她是有點囉嗦，但確是把生活、家裏打理得井井有條。他一直三番四次地借故與她聯絡，大概是想重拾舊情吧，「後悔嗎？」這句話我也懶得問了！

當關係已破裂、離婚協議書已簽、身家亦已分，正式人財兩空的他還能有甚麼想法？當初親手毀掉這段婚姻、傷害太太的是他，如今悔不當初的人也是他，「還是覺得你最好」這話，他不配！