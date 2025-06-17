步入30歲，戀愛想法大不同？談情說愛外，還有更多東西值得追求！

最近她跟年輕幾年的小男友為約會、見面頻率有些爭執，他認為情侶該一星期見面幾次才算是拍拖，而她則覺得一星期見一兩次便已足夠。

「我聽你講過以前同Ex幾乎日日見，見足一個禮拜，做咩宜家唔同晒啦？」我笑著問。

「今時唔同往日啦，仲戀愛大過天咩，時間唔係只放係拍拖度嘛！」她坦白的說。

大概是步入30歲的我們已變得清醒，不再戀愛腦吧。

過去的戀愛模式已不再適用

年輕時的我們會圍著愛情打轉，眼裏只有對方，時間都用來談情說愛。要與情人日夜圍繞、陪伴身邊、經常見面、早晚聯絡、隨時報到、分享生活所有事情，這個模樣才是拍拖呀。

當談過好幾段戀愛，從失敗中成長，從幼稚步向成熟，才明白以前「黏人」的戀愛模式已不再適用。要維持關係並不是靠日癡夜纏，張馳有度地保持些空間和距離，讓對方做喜歡的事，無論是打機、與友人外出、放鬆或旅遊，不要過問太多，懂得關係中留白的美，才是更舒適的相處。

談情說愛外，還以事業為重

戀愛是人生重要的一部份，但我們已明白愛情不是唯一，生活亦不只有談情說愛。過往一星期約會多次、早見晚見，只顧戀愛的模式實在令人疲憊，是時候畢業了，年紀漸長的我們意識到生活有更多重心需要兼顧和經營。

平日約會少不免會晚回家，一想起翌日還要早起上班，回到公司打起精神「開波」，實在沒多少精力和興致只集中在約會談情上呀。獨立、自主的我們，不欲被男女之情耽誤正事，在戀愛、結婚的目標外，亦同樣重視工作，追求事業的新高度。畢竟我們需要有踏實的工作能力，實際的經濟實力，來維持和滿足生活所需與安穩。即使不至於要當位女強人，但就是以工作為重，瞧著眼前目標，想坐穩相當的職位，期待工作帶來的滿足感。

想擁有更多Me Time

愛人之餘，亦要懂得愛自己，現在的我們只想把精力和心思放回自己身上，告別曾經只顧吃喝玩樂、玩到深宵的日子，擺脫年少輕狂的時候，回到安穩、平靜的生活。

忙碌工作一整天，只期待晚上或Weekend時有更多屬於自己的私人空間，忙裏偷閒，放鬆休息，靜靜地做想做的事，才是最舒服的狀態呀。享受Me time，無論是上網、煲劇、聽聽Podcasts或放空，這些看似無甚作為的活動，都是最好的充電時間。

晚上盯著美股市場，看看News、IG、Threads，了解市場動態、留意生活日常，已成了我每晚的習慣。難怪早前有位發展對象要求與我一星期見面幾次，晚上「煲電話粥」，立馬驚動了我，深感不習慣兼有些反彈，是因為「私人空間」被入侵外，徹夜談情這回事實在虛耗時間！畢竟人大了，已無法接受捆綁式的相處，時間都拿來放鬆、提升自我更為實際吧！