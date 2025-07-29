婚外情後，為求自保立即翻臉！現實當前，談情說愛都是假的？

她是朋友的同事，我與她並不熟稔，只是偶爾聽到她的花邊消息，讓我食食花生。她個子嬌小，說話斯文，一幅乖乖女模樣，只是外表歸外表，已為人妻的她，向來私生活毫不簡單，早前才出了一段轟烈的情事。

她與隔離部門的已婚男同事，日對夜對下竟漸生情愫，各有家室的兩人毫不避嫌地搭上，經常用公司電話談情，午飯時更是常常出雙入對，撐枱腳兼二人世界，他們的關係是公開的秘密，只是同事們看在眼內，頂多在背後笑談，卻也沒有正式戳破。

正當他們沉醉在這段婚外情關係之際，男方太太突然發了一封電郵至公司客戶服務部，內容直接指出丈夫搭上公司女同事，提及雙方的全名和所屬部門，還附上這對偷食男女的合照和對話，雖沒有露骨的情話或慾照，但顯然他太太是一直知情，手上亦掌握不少證據，伺機爆發。這封電郵在公司引起軒然大波，兩名當事人立即被請進HR房「照肺」。

婚外情曝光後被公司要求自行辭職，但他們死口堅持只是好友關係，正常的往來，並沒有越軌，而男方太太亦沒有再「補充資料」，所以被離職一事便暫且擱置。正當一眾靜觀其變的同事原以為無花生可吃，卻是好戲在後頭，女方的丈夫在日前突然踩上公司，約談HR同事，更直指是男方「花弗」，主動追求並一直糾擾他太太，而她只是基於同事的關係，禮貌地回應，箇中的回覆、字句，皆沒有夾雜任何情感……。

這段不倫關係可是公司內眾所周知的秘密，不少同事皆聽過一二，所以當他們極力否認時已讓人啼笑皆非，誰想到女方此時更請出丈夫為她站台，反咬是男方人品問題、極力糾纏，才害她被扣上出軌已婚同事的罪名，聽起來真是冤枉、委屈得很呀。

嘿，眼看這段不能見光的關係被抖出來，還驚動公司管理層，當時人固然是很擔心，怕毀了名聲，連工作亦不保。然而當時他們兩位齊聲否認，又沒有更多的偷食證據被曝光，公司暫時未再追究，他們算是勉強過關，是有需要借此機會，盡快反咬對方一口，以求自保嗎？她先下手為強的手段和行為讓一眾同事嘩然，畢竟兩人曾經一起，始終有過幾分真心吧，怎麼大難當前，各自四散，還要狠狠地補上一刀，低調地處理，淡化這件事不行麼？

原來現實在前，談情說愛都是假的，翻臉要比翻書更快，自保為上要緊！