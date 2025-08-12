Sex & Love
港女講男
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

12/08/2025

其實自己一個更開心？女友提出同居，會否變成相見好同住難？

#愛情 #同居 #獨居 #兩性關係 #情感關係 #相見好同住難 #兩性 #Love Philosophy
  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

    港女講男

    隔周二更新

　　月前他搬進自置的物業，正式開展獨居生活，這段時間不論是早出晚歸、夜夜笙歌，或是下班假期時宅在家，都很自由自在。充足的獨處空間、專注自己的生活模式、喜歡怎樣便怎樣，一個人住就是爽，那種暢快真是一試無法回頭，我也是一個人住的支持者！

 

　　誰想到「好景不常」，他女友突然提到想搬進他家同居，把他理想的計劃打斷了。

 

　　「佢話既然我宜家有地方，咁不如一齊住，但我唔想咁快，難得好Enjoy自己獨居，清靜又自由！」他無奈的說。

 

　　他們固然未到談婚論嫁的地步，她大概是想著男友有自己的地方，要是她也搬進去，應該比與家人同住來得輕鬆自在？相處好同住難，生活習慣、模式不同的兩個人住在一起，不見得就如想像中般簡單、輕鬆，更多的是朝見晚見，相處容易有磨擦、壓力和衝突呀！

 

　　「咁你要問下自己有幾Ready啦，同居有太多瑣事多過你想像，兩個人住埋，唔夾好煩㗎！」身為I人的我照直說。

 

　　他當然沒想過那麼快與女友步入同居，畢竟好不容易離開家裏，搬出來享受一個人的快樂，盡興得很。女友卻熱情地想跟他同住，不就是另一種束縛麼？他熟知女友平日被家人照顧得好好的，是一名既不會做家務，亦不擅入廚的大小姐。自立能力有限的她搬進來，豈不是還要他花上時間、心思去多加照顧麼，還未計到時要定時報到、交待行蹤、晚了回家還要解釋，可能比面對阿媽還更煩，難得自由的他就是不想，嘿！加上物業是自己的，日常供款，管理費，水電開支都由他一個人支付，要是她搬進來，她會否願意分擔一部分或是他要養多一個人？

 

　　情侶間是否該同居，這真是個沒完沒了的話題，有些情侶巴不得早日住在一起，享受兩個人甜蜜、性福滿滿的日子；有些人卻偏愛有自己的私人空間，喜歡略帶距離感，讓感情格外的保鮮，重點是雙方都該有共同的方向和共識吧。

 

　　獨居甚好，為免期待有落差，喜歡自由、需要空間的人同居前還請三思了！

 

 

