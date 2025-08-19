情場玩家的愛情觀：抱著哪種心態、手法遊戲人間？

朋友間的感情事，我向來少過問，只會在他們分享細節時食食花生。最近與一名前玩家男友人說起，他亳不避忌地大談過去的想法和行徑，真是讓人長知識！這就公開玩家到底是如何地遊戲人間，女生們小心防範呀！

「不想在一起，徹底不負責」

不少玩家都抱著玩世不恭，不願Commit的態度積極地玩樂，同時周旋在多位女生之間，沉迷曖昧的感覺、床上的快感，享受既真且假的關係，卻從不會想在一起或是定下來。當女生有所要求，他們便會嘴上哄著，推搪說自己未想拍拖，而心裏真實的那句是不想對任何感情、任何一位女生負責！畢竟一切都是為了尋開心，確認關係只會阻礙他們繼續玩，能享受無需負責的免費午餐，誰要Serious？

「常存騎牛搵馬的心」

有些玩家「從一而終」地想著遊戲人間，有些則抱著遊玩心態，騎牛搵馬，反正女生多的是，在遇到最喜歡的那位之前，何必只專注在一個人身上？！能大玩特玩，當然不要錯過，人不風流枉少年嘛，趁著有時間、精力，嘗試不同的對手、談情做愛、放縱享受，不玩白不玩！所以不少男人在決定定下來之前，都在狩獵狀態，直至想步入婚姻或遇到條件適合的女生才會考慮停下。

「利用對方的好感和認真才玩得盡興」

聽說「最好玩是玩真心」，當玩家們抱著玩樂的心態縱橫情場，玩弄別人的感情，他們卻希望女生是認真對待、願意付出，這樣才能滿足大男人的本性，得到更多，更為盡興！反正「既來之，則食之」，他們要的是會主動Approach、易於得手，並真心喜歡他們的女生，這樣才有繼續玩下去的把戲，亦保證玩家們不會被耍回頭。既然女生主動投懷送抱，他們也就樂於回應，分一點喜歡當作是做善事！

「別錯過最易上手的戀愛腦女生」

玩家們最喜歡的類型，一定非戀愛腦的女生莫屬。生活只有愛情、一切以拍拖為重、心思與精力都圍著男生公轉、戀愛時喪失理智的戀愛腦女生就是如此。她們處處迎合和討好男生，一遇上愛情便投入得無法自拔、聽從男生的擺布，是最容易被玩家掌握的一群。只要玩家有多些溫柔體貼、甜言蜜語、多請幾餐飯、買些小禮物，這些小恩小惠已能輕易地抓住此類女生，讓她們輕易暈船，要愛要Sex都不難，付出成本著實不多！