是渣男還是真心？3個特徵看穿假情假意的玩家！

女友人對新認識的男生甚為著迷，只是認識不久，對他的實際為人還未有多少了解，眼看他有時口花花、吊兒郎當的，她也有些迷糊了，既喜歡他，卻不知他是不是個渣男，要「摸底」該從何入手？！

要分辨對方是不是一個玩世不恭、假情假意的玩家，就從這3個方面仔細看看！

1. 話題總是越界，充滿暗示的曖昧

了解一個人是從聊天開始，由每天的日常對話，到較個人的話題，從內容、說話態度，大概便能猜到他是個性格穩重或是輕挑的男人。要是他想跟你認真發展，言談間必定會試著了解你的喜好、性格，處處尊重。

玩家卻不會如此「正路」，他們都是有目的而行，掀起的話題都離不開主動搞曖昧、調情，讓女生不自覺的投入更多心思。假如他還故意地聊著情史或性史，便得更為小心，要知道有些話題不是男女之間能輕易提及的，玩家是在趁機摸清你的過去和喜好，以便著手，別傻傻的當上他們的獵物呀！

2. 眼神打量、身體接觸多的是

曖昧初期，是最好的時機看看對方的為人，從對方的小行為便能看清到底他是一位有邊界感的正人君子，還是想拿著數的小人。相處初段，他是否會靜觀你的動靜，禮貌相待，說的不只是言語間，還包括眼神和身體接觸。

玩家的慣性套路，就是會伺機狩獵，無論是眼神不自由主的從頭到腳打量著你，盯著你的身材，或是有意無意，自把自為的觸碰著你，毛手毛腳等小動作，讓你感到渾身不自在。可別把這些行為，誤以為是對方在表達心意，懂得尊重女人的男人才值得發展下去。

3. 急進地發展親密關係

真心喜歡你的男人，對你會是呵護備至，小心翼翼的，深怕一個不小心把你嚇走。親密關係能讓感情昇華，而進度卻沒有固定標準，對方如何提出第一次的要求、發展可有太快、有尊重或顧及你的想法麼。他對親密關係的態度，正正反映出他有多在意你。

作為玩家就不用多說了，要極速發生親密關係是他們的主要目的，平時說的情話、做的事，他都等著得到回報。甚至是急進的催促、半威逼或施壓要求，他們就是要達到目的，你的想法或感受都不是重點，他一概不會在意。