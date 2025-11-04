分手就該當面說？在電話中告別，或許是對雙方的保障？

她早前被分手，儘管和前男友的相處本就有不少問題，分開是意料之事，但她對於對方的分手方式可是頗有微言。

「佢同我分手個方式，我唔接受喎！」她意氣難平的說。

「分都分咗啦，唔好記住啦！」我試著安撫她。

「同佢話晒一齊幾年，話分就分？講分手仲要只係一個電話，講幾句就cut線，係咪過分呀！」被分手的她顯然充滿不怨和怒火。

即使當初是如何的恩愛甜蜜，當心冷了，要提出分手之時，只會想盡快來個了結，這大概是當時人的心聲吧。然而，她為他的態度甚為耿耿於懷，一通電話的數句便草草將一切結束麼？大概一起是兩個人的事，但分開只需要一個人作決定。

以前的我，覺得既然當日雙方情投意合，決定走在一起，那麼分手時也該兩人約出來面對面，好好地結束，說句「謝謝，再見」，如果可以。然而後來的我已沒有這種想法，猶其是遇過一位為人太瘋太狂的前度，對於情緒不穩的伴侶，我可是怕了！當時和他一起偶有頂撞，他便會立即反唇相稽，吵架時更是絕不相讓，誓要句句反擊，習慣聲大夾惡的把我罵個半死，經常的語言暴力和心理威逼，讓我和他一起時幾近窒息。在決定分手之際，我只在電話中說幾句結束，他已聲嘶力竭的連連反駁，甚至發千字文的短訊責備我…….這種人我是怕了，怕了他的瘋狂，也怕他繼續糾纏，還好只是透過冷冰冰的手機分手，不然真的擔心生命安全呀！報章上的情傷、情殺案看多了，要學會面對瘋子時保護自己！

印象中的她是位敢怒敢言、大情大勝的烈女，也許她男友在盤算分手時，也曾考慮到要是當面向她提出分手，她或會一時接受不了，旋即起衝突或是當街大吵大鬧？假如真的起爭執、動手或是死命糾纏，不肯分手，他是難以脫身呀，為了能乾手淨腳的來個了斷，電話分手最好吧！

分手就分手吧，其實用哪個方式都已不再重要，她又何必執著，對方愈是冷酷無情，不就更易讓自己死心，好好地move on麼！