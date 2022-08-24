Beauty
識食Hea住瘦
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

24/08/2022

Anti-Ageing ：早餐進食這4款超級水果，為肌膚提供最佳的抗衰老營養素

#抗衰老 #Superfoods #藍莓 #Health & Fitness #木瓜 #西柚 #石榴 #抗衰老水果 #超級水果 #水果早餐
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

    識食Hea住瘦

    逢周三更新

　　很多人都對延緩衰老、涷齡，甚至逆齡這個題目有興趣。研究顯示，健康生活，尤其是健康飲食，對於抗衰老是特別有效的。確實如此，如果你家中盆栽好像開始凋謝，你並不會找顏料及乳液去遮蓋不健康的花瓣及樹葉，而是找方法滋潤植物的整體健康，無論是增加水份、陽光、還是營養劑等，都有機會將盆栽植物逆轉。當然，最好的方法是一直定期提供盆栽所需養分，就不會令它過早凋謝。我們的身體如是，最好的營養保養，就是未衰老前將衰老程序減慢，所以最好的抗衰老飲食，便是在你年輕時就開始實行。

 

何謂老化？

 

 

　　要明白抗衰老飲食，首先要明白老化是一個甚麼程序。老化，是從細胞層面開始的。身體的細胞每天無時無刻都是在進行分解的，每次分解，他們就會老化一點，同時亦在這個分解程序經歷氧化及破壞。年輕時候，身體是有足夠能力去修復這些破壞；但當年紀漸長，修復的速度就追不上破損的速度，這個時候就會令到細胞變異，因而在我們的外在器官，例如皮膚開始出現皺紋，頭髮毛囊增長減慢而導致頭髮稀疏，及內在器官開始出現慢性疾病。

 

　　看到此可能有點感到無力，但又不需氣餒；正如我在第一段提過，大量研究顯示健康飲食能減慢細胞衰退的。其中一個飲食策略，就是多進食顏色鮮艷的水果及蔬菜，尤其是在早餐。很多人都對我說早餐煮菜有點急，所以今天我就分享四款抗衰老超級水果，讓你天天一早起來都能提供最佳抗衰老營養素。

 

下一頁：4款抗衰老水果

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應
更多識食Hea住瘦文章

You May Also Like

#抗衰老 #Superfoods #藍莓 #Health & Fitness #木瓜 #西柚 #石榴 #抗衰老水果 #超級水果 #水果早餐
More on Beauty

Beauty Columnists

More
放大顯示
周一加油站

Staying Fit During Summer
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk