人人都話排毒，究竟要排甚麼毒？4種常見有害「毒素」，在哪些食物中最常發現？對身體有甚麼禍害？

也許你覺得我們環境中有很多污染化學物，亦覺得食物中含有太多添加劑。無論是甚麼源頭，我們的食物確實含有對身體有害的物質。

幸運地，我們有肝臟這個器官去負責處理這些物質，亦有其他器官，例如腸道及腎臟負責將這些物質排出。可是，即使這些器官健全，某些毒素並不容易排走，某些則少量已對小童或孕婦有長遠的壞影響。又或者，毒素進食分量過多，引致肝臟不能完全處理到。所以，於我們天然飲食多攝取對肝臟有益的超級食物去增加排毒酵素是有好處的；但是，最好的排毒方法，就是盡量少進食這些「毒素」。各款加工化學添加劑並非特別有益，在此亦不能盡錄。今天我就分享四款從食物中常見有害物質，讓大家可特別留意。

毒素：水銀

常見食物來源：魚

海鮮及魚類提供豐富蛋白質，但某些種類（特別是深海大魚）及含有高水平的水銀。使人進入了身體後，能損害大腦及神經，屬於神經毒素一種。破壞對於某個組別人士，特別是嬰兒、幼兒、孕婦，及哺乳期婦女的風險特別高，大大增加對胎兒及幼兒的大腦及神經系統損害風險。

於海洋內，某些植物吸收了海水當中的水銀，尤其污染區附近的海域。細小魚通常以海藻類植物作為食物來源，而這些小魚，卻之後被大魚吞食。經過長年累月大魚食細魚的情況後，大魚及壽命較長的魚類（例如藍鰭吞拿魚有長達40年壽命）等都囤積高含量水銀。水銀含量最高的8款魚類：

劍魚

鯊魚

馬頭魚／方頭魚

大鯖魚／鯖魚王

藍鰭吞拿魚／短鮪／大眼吞拿魚／大眼金䱽魚

馬林魚

大西洋胸辣鯛魚

智利鱸魚

水銀普遍較低的魚包括三文魚、大部分貝殼類海鮮、罐頭吞拿魚（標誌著Light tuna）等。關於孕婦及幼兒的適合進食量，請諮詢醫生或註冊營養師。

毒素：雙酚A

常見食物來源：罐頭食物及塑膠樽裝飲品

雙酚A（BPA）常見於塑膠容器中的化合物，亦會在罐頭內的塗層中找到。BPA可從容器中滲入內裏的食物或飲品，因而進入我們的身體。研究顯示BPA進入身體後，模仿雌激素，因而與受體結合，令原本真正的雌激素功能減退。另外，研究亦發現，高BPA水平人士似乎亦與胰島素抗性及二型糖尿病扯上關係。動物研究更顯示，雌激素導致生育問題，及增加胎兒的乳癌及前列腺癌風險。

現在都有塑膠樽及罐頭塗層標注著BPA free，這些容器是用了雙酚S（BPS）。可是近期研究顯示BPS跟BPA在體內的影響同樣差。所以最好的方法，就是盡量避開選擇塑膠樽裝及罐頭作為容器的食品或飲品，改為選擇紙盒裝、不锈鋼，或玻璃作為容器。

毒素：加工反式脂肪

常見食物來源：港式包點及中式包點

相信我也不需再重複討論反式脂肪的壞處，事實上，根據世衛組織數據，全球因反式脂肪導致的心血管疾病之死亡人數，每年超過50萬人。世界很多國家已禁用反式脂肪，但香港仍然繼續使用。所以很多進口食品，都開始沒再見到反式脂肪了。在香港，我們最常吃的港式麵包（例如菠蘿包、蛋撻等），由於沒有標籤關係，很多人仍未知道這些包點仍含反式脂肪。唯一的方法，就是盡量少進食這些加工麵包。

毒素：HCAs（雜環胺）和PAHs（多環芳香族碳氫化合物）

常見食物來源：叉燒及其他烤肉

當肉類在高溫燒烤時，肉類的氨基酸、糖與肌酸會出現化學反應並產生HCAs；而PAHs就出現在煮食煙中，依附在食物表面。實驗室研究中，發現兩者會破壞DNA，增加患癌風險。研究人員發現， PAH的毒性尤其增加癌症風險，特別是乳癌、前列腺癌、腎臟癌及大腸癌。起初大部分營養學家都以為PAHs的產生是由於高溫燒烤牛肉及豬肉等紅肉，可是一項2020年研究報告卻指出，高溫燒烤雞肉及魚類亦含有相若水平的PAHs。秋季將至，又是BBQ季節時候，事前先將移除肉扒脂肪部分，減少油份滴落燒烤爐當中而製造煙霧。另外亦將肉扒剪細件，此舉可縮短燒烤時間，一熟就立即將肉移離冒起的煙，減少沾上PAHs。