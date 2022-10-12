吃蕉的學問：未熟青蕉比斑點黃蕉健康？根據這4個情況選擇！糖尿病、便秘該吃邊款香蕉？

水果，通常都是熟了才進食的。但香蕉，似乎愈來愈多人喜歡未熟就品嘗，我是其中一位。到了現在，你可能也聽過，未熟的青香蕉有獨特的健康益處。不過，未必人人都適合進食青蕉的；再者，已熟或已經出了黑斑點的香蕉，也有其益處。今天就讓我分析四個情況，可讓你根據你的健康狀況去選擇。

#1 適合糖尿病患者？青蕉

研究顯示，未熟的香蕉澱粉含量是七至八成，當中含有抗性澱粉。然而，香蕉慢慢成熟時，澱粉就會轉化成為單糖，即蔗糖、葡萄糖及果糖，令香蕉變得香甜。而澱粉含量就會降至1%或以下。

剛剛提到的抗性澱粉，屬於膳食纖維的一種。所以進食後身體大多不會吸收的，不會引起過大的血糖波動。青蕉的升糖指數約為30至40，屬低指數水平。 青蕉成熟後變黃蕉，正因為單糖的含量提升，同時亦提高了升糖指數；數值介乎50至60，指數屬中等。對於選擇低升糖指數飲食人士及糖尿病人士，青蕉是一個較好的選擇。

#2 提供持久飽肚感？青蕉

青蕉的抗性澱粉含量高，亦含有較高分量的果膠，所以青蕉的口感較堅挺，沒有糊狀的感覺。抗性澱粉及果膠，兩者都是屬於膳食纖維，所以青蕉的纖維含量是比黃蕉的高。就是這個原因，青蕉能提供更持久的飽肚感，有助減少突然肚餓而亂吃零食的情況。

#3 容易消化？黃蕉

對於有消化系統問題人士，或幼兒，熟的黃蕉會更容易消化。這是因為隨著香蕉慢慢成熟時，其抗性澱粉含量會隨而降低，被單糖及其他抗氧化物質所取代。上邊提及青蕉含有抗性澱粉屬於膳食纖維一種，對於有腸胃問題人士，可能不能消化，進食的抗性澱粉或會在腸道中發酵，導致產生脹氣，從而感到肚脹及有風。所以由於成熟的香蕉的抗性澱粉含量大大減低，會較適合有腸道問題人士。

#4 便秘？已出梅花點的香蕉

如果便秘經常出現，已出了梅花點的香蕉會更適合。上面提到當香蕉成熟時候，抗性澱粉含量會逐漸降低；而單寧，一款可能引致便秘及肚痛症狀的水溶性物質，也會隨著成熟期而降低。再者，過熟的香蕉有另一好處，就是其抗氧化含量，包括維他命C、抗癌物質TNF會更高。

太青或太多黑點如何處理？

每個人可接受的味道及口感不同。建議如果你未試過較青的香蕉，可以從半青半黃程度開始，這個時候可以不用刀子去切皮的。但有時候如果青蕉皮太硬，我會先用刀切去最上端，然後用手搣下去。

另一方面，全熟的香蕉會出梅花點或黑斑愈來愈多；如果蕉皮完整無缺，其實香蕉肉並不是腐爛的，只是變得軟身而已，可以用來製作香蕉蛋糕、鬆餅、素食軟雪糕等，也可以試試我以下用熟香蕉製作的燕麥早餐。

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