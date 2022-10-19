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19/10/2022

飽受經痛煎熬？美國最新研究：與多吃致炎食物有關！避免這5款引起經痛的致炎食物！哪些食物可減少經痛？

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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

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　　經痛，相信每位女生，從青春期開始，都或有經歷過。某些人可能只是偶然幾次；某些則是每月的痛楚。有時候，很多人只是接受了這個現實，未必會去求醫或尋根究柢。究竟，飲食習慣有沒有關係？

 


（圖片由作者提供）

 

　　跟朋友傾訴，很多人都認為飲食與經痛是有關係的，而各自有自己的觀點。某些人說吃「涼食物」會痛一點，某些人則指朱古力、薯片、零食等會令經痛嚴重一點。翻查從前的研究，有證據表示經痛與飲食習慣確實扯上關係。上星期在美國亞特蘭大舉行的北美更年期協會上，就有一份最新報告公布。我讀過之後，覺得報告挺有系統性地歸納，就讓我分享當中的結果。

 

　　首先吸引我對這份結果有興趣，就是研究團隊的領隊，是因為自身從青春期開始以患有月經痛，所以她對此題材有莫大興趣。

 

為何會經痛？

 

　　當你身體準備月經時候，之前子宮內壁所製造內膜從而分解。當子宮內膜細胞分解時候，會釋放大量稱為前列腺素的脂肪酸，導致子宮收縮並排出沒有使用的內膜層。而前列腺素荷爾蒙，也是負責懷孕媽媽分娩過程的荷爾蒙。由於前列腺素荷爾蒙導致血管及肌肉收縮，所以導致痛楚。研究人員發現，飽受經痛的女生，其前列腺素水平都相對高的。

 

關鍵：致炎食物vs抗炎食物

 

　　有多項研究經痛的結果都似乎與零食扯上關係。2018年就有研究指出，當大學女生進食較多加工高糖高脂零食時候，她們月經痛楚程度會更嚴重。而另一項西班牙研究也發現，當大學女生汽水及肉類分量高，相比進食蔬果類食物多的學生，每月經痛更嚴重。各項細小研究得出來的結果，令研究人員聯想到，致炎食物是否就是真兇？

 

　　上星期美國人剛剛公布初步結果，就將經痛及身體慢性發炎扯上關係。經過審視之前的科學研究，研究人員發現致炎的食物，與經痛扯上關係；相反，抗炎食物，則可減低經痛。

 

　　從現有數據所得出或會引致經痛的致炎食物包括：

 

●    高度加工食物

●    紅肉（包括加工豬肉包括午餐肉、腸仔、火腿等）

●    添加糖

●    用精煉白麵粉製作的烘焙食物（包括白麵包、港式麵包、鬆餅、蛋糕、窩夫、曲奇餅等）

●    咖啡

 


（圖片由作者提供）

 

　　從現有數據可減低經痛的食物，包括：

 

●    蔬果類

●    海鮮類

●    果仁

●    種子

●    亞麻籽油

●    芥花籽油

 

　　研究人員總括，似乎植物性飲食及地中海式飲食對減少經痛有幫助。注意，或有更多抗炎食物，包括乾豆類、橄欖油、薑黃、香草等可能都可減輕經痛；它們沒有在此名單主要是因暫時未有研究數據而已，希望將來會有。

 

奧米加3 vs 6

 

　　研究團隊也發現，當奧米加3及奧米加6失衡時候，增加炎症及月經痛嚴重度。報告指出，奧米加3具有抗炎作用；相反奧米加6雖然對身體有一定的作用，但進食過多時候，會分解成花生四稀酸，從而引致炎症，降低身體能承受的痛楚。研究人員亦指出，飲食含過多動物來源奧米加6的一群人士，其體內的花生四稀酸水平較高，增加了致炎前列腺素的含量，從而導致子宮收縮幅度更大。

 

　　事實上，之前有兩個研究發現，服用奧米加3補充劑的女自願參加者，其經痛水平可減低至令她們減少服用止痛藥。

 

　　去改善奧米加3及6失衡，最佳方法就是增加奧米加3攝取量。以下是幾款奧米加3含量高的食物：

 

●    海鮮，例如三文魚、吞拿魚、沙甸魚等

●    果仁種籽，例如核桃、亞麻籽、及奇亞籽等

 

 

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