新年後要食得健康啲？沒有時間日日買餸？營養師推介4款必備冷藏食材，有齊4種必需營養

新年過後，大家都進入健康飲食mode，買入一些新食材是常見任務。有讀者表示，天天去找食材，有時很累。再加上，現在仍是冬季時段，有售的蔬果相比夏天較少，所以今天我就分享四個冰箱必備冷藏食材，去補充四款必需營養。

1. 補充奧米加3：冰鮮白肉魚柳

每份3安士的大比目魚柳提供＞200毫克的奧米加3脂肪

作為蛋白質食物之一，魚肉是各款肉類中算是最低卡路里食物了。例如，3安士豬柳梅提供206卡熱量及23克蛋白質。同等分量的大比目魚柳，只提供94卡熱量及19克蛋白質。冷藏魚柳除了提供蛋白質之外，跟其他魚類一樣亦提供奧米加3，對心血管及腦部健康有莫大益處。而對上班一族最大的好處，莫過於冰鮮魚柳通常已經去骨去皮，更加可以直接從冰鮮煮。如果未試過直接冰鮮煮，可以試試以下的方法：

從真空袋取出冰鮮魚柳塊，先用清水沖洗，然後用紙巾拍乾

魚柳兩面塗上食油，於平底鍋中高溫火加熱，煮3至4分鐘（期間不要蓋上蓋子）

底層可能開始呈棕色，反轉魚柳，然後加鹽及其他調味料

上蓋中火煮5至6分鐘，或直至魚柳煮熟後可食用

2. 補充蛋白質：冰鮮枝豆

每份半杯提供8.5克蛋白質

在我之前的著作中，也提過枝豆是我的常備菜，能夠全年365日都常備有枝豆，全靠冰箱經常都會有兩包冰鮮枝豆。枝豆，是未成熟的黃豆，屬於高蛋白食物。買冰鮮枝豆，通常我都會買未拆豆的完整豆莢枝豆（如下圖），相比已拆粒的枝豆，煮出來的外觀較好。冰鮮枝豆可用水滾或微波爐煮，兩個方法都可以5分鐘內煮好全包，煮熟後才加鹽及調味料。

冰鮮枝豆快速煮法：

3. 補充抗氧化物：冷藏莓果

以味道來說，新鮮藍莓、士多啤梨等相對較好味，但以營養來說，冷藏會更有營。主要原因是因為冷凍通常於水果熟成的高峰期進行，所以比買新鮮更有營養。再加上，每種水果都有當造期，想食的時候又未必是當造，所以冬天最好儲存定冷藏莓果，方便製作甜品、Smoothie、燕麥、乳酪杯等。整個莓果家族都是豐富抗氧化物來源，包括有花青素、鞣花酸、白藜蘆醇等。研究顯示。這些抗氧化物除了保護你的細胞之外，還能降低整體疾病健康風險。一般來說水果顏色愈深黑或深紫，抗氧化指數會愈高。

4. 補充膳食纖維：冷藏青豆

半杯青豆提供4.4克膳食纖維

其實很多蔬菜都是豐富膳食纖維來源，以冷藏來說，菠菜、西蘭花等都是很好的選擇。最終我決定列出青豆，主要原因是這款食物在香港我們通常歸納為蔬菜，對於小朋友來說，相比西蘭花及菠菜，青豆的接受度亦可能會較高。跟冷藏魚一樣，冷藏青豆不需要再煮熟才加入菜式，直接落鑊跟原本菜式中的食材一起烹調就可以。小貼士：如果你的青豆會預先分開煮，不要過早落鹽，這會令青豆縮水皺皮。