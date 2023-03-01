運動後飲朱古力奶有助肌肉復原？小朋友早餐適合飲嗎？選擇朱古力奶要考慮這5點！

有閱讀外國雜誌習慣的，都有可能見過一些關於朱古力的廣告，廣告提到朱古力奶有助運動後復原。事實上 ，香港也有朱古力奶包裝印有Muscle Health字眼，標籤著「運動後飲朱古力奶，有助恢復肌肉最佳狀態」，所以偶然都有讀者留言問，運動後是否應飲朱古力奶？再加上，有家長也有時問，朱古力奶是否適合小朋友作早餐飲用？有見及此，今天就讓我簡單解釋關於朱古力奶所需注意事項，好讓你作出決定。

朱古力奶有沒有營養價值？

好味又方便，朱古力奶卻一直都受爭議，相信是來自因其添加糖是否蓋過牛奶本身的營養價值開始。

牛奶本身提供蛋白質、乳糖、鈣質、礦物質等，當中的蛋白質完全蛋白，即是提供所有九款必需氨基酸。其中的一款氨基酸－亮氨酸leucine，特別有助建構及維持肌肉組織。

而超市常見的朱古力奶，通常混入3至4茶匙的添加糖，這些添加糖，屬於空熱量，並不提供獨特身體所需的營養素。

換句話說，朱古力奶之營養價值，是來自牛奶，並非朱古力味。

關於朱古力奶的5個重點

重點一：朱古力奶=朱古力+牛奶？

市面售賣的朱古力奶，屬於「牛奶飲品」。朱古力奶的名稱，有時會被誤解為是加了朱古力的新鮮牛奶。事實上，實情可能並非一定如此。看一看以下的成分表，就會見到：

成分：水、奶固體、糖、奶脂肪、可可粉、穩定劑（ E471、E407、E412、E170、E410 ）、調味劑、鹽、維他命A及D。

從以上的成分表可見，這款飲品屬於高度加工飲品，充斥著化學添加劑，並非如想像新鮮牛奶，加了朱古力這麼簡單。如果真的選擇去飲朱古力奶，那就要小心查閱成分表，選擇較少加工的。

重點二：用牛奶還是用奶粉製作？

很多時候讀者都問我，選擇朱古力奶，糖的上限是多少？鈣質是多少？等等與營養價值有關的問題。我通常回答，這些都是其次，最重要的是，究竟你選擇的朱古力奶是用鮮牛奶製作？還是用加工奶粉製作？始終，我們買的是「牛奶飲品」，我們都希望有真牛奶成分，所以，購買朱古力奶時候，注意成分表的第一成分，是鮮牛奶？還是水？如果用鮮牛奶製作，第一成分應該是牛奶；若果是奶粉製作，第一成分會是水，然後就是奶固體。所以，即使甚麼都不查閱，至少查閱第一成分。以下例子，起碼是用牛奶製作的。

成分：脫脂奶、牛奶、糖、可可粉、調味劑、奶固體、乳化劑（E471）、酸度調節劑（ E452 ）、穩定劑（ E407 ）

重點三：牛奶原產地有否禁止注射雌激素？

在之前的專欄及著作也多次提過，買鮮牛奶最重要的，是原產地。某些國家，是允許乳牛注射激素、抗生素等，所以選擇朱古力奶，跟選擇普通牛奶一樣，要留意原產地。澳洲、新西蘭、日本、歐盟、加拿大、阿根廷、以色列等國家禁止乳牛場使用激素，所以一般情況這些產地的牛奶都不含激素。

重點四：也有其他食物幫助運動後復原

理論上，朱古力奶含豐富碳水化合物及蛋白質，亦有礦物質及電解質，有助補充運動中流失的汗水、電解質及糖份，以及運動後肌肉復原。可是，朱古力奶並非是唯一一款飲品做到這個目的。2018年就有一項審視研究，總括相比其他高蛋白質飲品，朱古力奶對於運動後復原並不特別有效。自己用牛奶加水果製作高蛋白 smoothie，或進食營養均衡的運動後小食，同樣有助運動後肌肉復原。

重點五：早餐並非進食甜品的時候

回應父母問及可否提供朱古力奶作為早餐。由於每份朱古力奶含3至4茶匙添加糖，這個含糖量屬於甜品分量，不適合每天早上作為早餐之用。話雖如此，朱古力奶此含糖量，相比盒裝檸檬茶含8.5茶匙的糖，則遠遠不及。所以偶爾周末飲用朱古力奶，代替其他高糖飲品，或者就較適合。