一日三餐，哪一餐最能控制血糖？低碳和低脂飲食，哪一套對糖尿病人較好？

餐後血糖超標以及血糖變異，都是二型糖尿病患者對於心血管疾病及死亡率之高危因素；再者，血糖水平波動（即處於高血糖與低血糖之間波動），同樣都增加糖尿病患者患上併發症的風險。因此，減少血糖波動，一直都是糖尿病管理的主要目標。

血糖波動波幅最大，通常是發生於早上，所以，早餐選對食物，對於血糖不穩人士及糖尿病患者尤其重要。剛剛上月公布的一項研究，就是想找出，如果只是改變早餐，對病情有何影響。換句話說，如果一日三餐之中只於早餐減醣，而其餘兩餐不變，對於糖尿病患者病情有否改善。

最新研究：早餐對比 低碳 VS 低脂

這個研究是加拿大及澳洲聯手合作的，於兩地有121位二型糖尿病患者參與為期12星期隨機對照實驗。參與者年齡由20至79歲之間， A1C是8.5%或以上，BMI超過25 ，及血壓低過160／99。

然後，參與者隨機派到兩組：

低碳早餐組（早餐例子：三隻蛋菠菜奄列）

○ 熱量：～465克

○ 蛋白質：25克

○ 碳水化合物：8克

○ 脂肪： 37克

低脂早餐組（早餐例子：一細件藍莓鬆餅加希臘乳酪）

○ 熱量：～450克

○ 蛋白質： 20克

○ 碳水化合物： 56克

○ 脂肪： 15克

每個組別，都由兩地設計營養師提供了8至10份早餐食譜。參與者可自由選擇食物的，每天都會上載相片證明自己的早餐食物。另外，於研究期間頭14天及最後14天，他們也會佩戴廿24小時血糖監察傳感器。

結果顯示：

12星期後兩組的糖尿病病情A1C指標，低碳組相對有大的改善，可是相對低脂組，改善並不明顯。

低碳與低脂早餐比較，兩者最終的體重、腰圍、BMI相若。

低碳與低脂早餐比較，兩者的運動量與飢餓感也相若。

於低碳組，研究人員計算了總進食量平均每天減少攝取242卡熱量，及減少了73克總碳水化合物。

於低碳組，參與者的每天血糖波動、飯後血糖水平、每天平均血糖水平、每天最高血糖水平、每天血糖超標期間等，全部都低過低脂組。

一直以來，研究指出，控制碳水化合物或澱粉攝取量，是對於二型糖尿病患者病情其中最重要的一個建議之一。雖然這個研究，結果顯示低碳與低脂早餐兩組，對於體重無大分別，但對於糖尿病人一貫指標，卻有明顯的分別。研究人員估計， 若測試期延長，控血糖指標及A1C會應該有更大的改善。

另外，此研究是於疫情期間進行的，參與者與研究人員並沒有面對面接觸，指示都是經電話或視像授教的。並沒有受研究人員面對面的鼓勵以下，參加者的接受度都高，也意味著只改善一餐，對於病人來說，容易執行及接受。另外，傳統糖尿病餐飲都是全天控制碳水化合物攝取量；今次結果也顯示，早餐的改變，對於當日其餘時段亦帶來好處。或者，對於某些糖尿病人來說，若果不能全天候作出減醣改變，先從早餐一餐開始，或對病情有益處。

8克碳水化合物，即是大約多少食物？

含碳水化合物的，通常有以下三種：

澱粉食物及烘焙食品

水果

牛奶

8克net carb的話，於早餐常見的食物有以下例子：

半片麵包

半個水果

8粒提子

半杯草莓

半杯牛奶

由此可見，8克碳水化合物的早餐屬低碳，相對比較少澱粉食物，主要來源最有可能是來自咖啡中牛奶，或少許水果。

低碳早餐食譜：茅屋芝士早餐奄列 295卡／20克 蛋白質／Net carb 3.2克

注意：每個人糖尿病病情都不同，若想找出你的個人碳水化合物建議量，先諮詢你的註冊營養師。