世衛警告別用代糖減肥！需要避開所有代糖嗎？營養師4個建議，減少對糖的依賴

上星期在本專欄討論關於世衛的最新代糖指引( https://bit.ly/3JDHDO7 ),警告別再用代糖減肥,亦指出長期食用會增加慢性疾病風險。巧合地,上星期附屬於世衛的癌症研究所——國際癌症研究院 International Agency for Research on Cancer(IARC)-也公布可能將阿斯巴甜列為二級致癌物,最後決定會於7月14日有結果。

