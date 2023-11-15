添加糖｜經常想吃甜品、感到肚餓、疲累？5個症狀暗示你可能攝取過多添加糖！

即是不是甜品控，偶然跟親友一起分享甜品，也回味無窮。其實大家都明白添加糖不要多進食，而我在數星期前在本專欄，亦分享過各國添加糖上限建議。即使知道上限，未必人人都每天數着自己進食多少茶匙或多少克。那麼，如何知道我們攝取過多？

研究指出，當身體攝取過多糖的時候，所帶來的最強烈反應，是增加慢性炎症疾病風險；慢性炎症包括二型糖尿病、心血管疾病、癌症等。可是，這些疾病初期並沒有症狀的，所以今個星期就藉此分享，攝取過多糖所引致的初期徵兆。

1/ 成日想食甜品／成日肚餓

當你攝取過多糖，且同時缺乏蛋白質纖維，就會導致血糖飆升，然後又引致血糖驟降。這個循環令到你對高糖食物有強烈的渴望，因為有渴求因而又會過度進食，引致惡性循環。

高糖分而又缺乏蛋白質及纖維的食物，一般我們要會以「高升糖指數食物」之稱。高升糖指數食物一般攝取後，身體會快速吸收，而導致血糖迅速升高，從而令你更想食更多。

再者，高糖攝取量會干擾身體荷爾蒙，特別是可調節飢餓感的瘦素。當瘦素被高糖分干擾而降低了水平，從而導致飢餓感增加，及進食慾更強烈。

2/ 經常突然跌Watts驟然很累

餐飲中攝取過多糖分，不但引致血糖飆升，亦會突然驟降。這個現象會令你整天感到一時精力精力充沛、一時又突然很累。如果懷疑突然跌Watts的原因是與血糖波動有關，可以試試每餐中都以高蛋白食物去平衡，看一看會否平穩血糖之餘，也令體能長久維持。

3/ 減鹽後血壓仍高企

大家都知道血壓與鹽分攝取量有莫大關係，但其實我們的糖分攝取量，也會影響血壓水平。當進食過多糖時候，血糖水平高企從而導致尿酸水平亦高企，進而抑制一氧化氮的產生。一氧化氮就是維持血管彈性所必需的；當體內一氧化氮被抑壓因而減少時，血壓就會上升。所以若果你已經服用血壓藥，亦同時減鹽，仍沒有對血壓有顯著改善的話，也許嘗試減糖然後觀察。

4/ 痛風經常發作

炎夏及聖誕假日都是痛風發作的高峰期，主要原因是夏季患者多飲包裝飲品去解渴，而冬季則進食較多糕點甜品，導致這個時期餐飲中添加果糖含量比平時高。當身體分解果糖的時候，就會自動分泌嘌呤，導致尿酸水平飆升，從而引致患者痛風發作。

5/ 關節痛比平時多

高添加糖引致炎症惡化，已經是很多研究證實的因果關係。事實上，去年就有一項研究指出，高糖份令炎症惡化，特別令與炎症有關的疾病，包括類風濕性關節炎、牛皮癬、發炎性腸道疾病尤其嚴重。還有此症狀人士，最好進行抗炎飲食，第一防線就是盡量減少進食含添加糖的食物或飲品。