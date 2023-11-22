蛋黃無營養？不吃蛋黃要吃多少蛋白才攝取到原隻蛋的蛋白質？蛋黃裡這種營養對人體極重要！

「是否應該只食蛋白？」一位糖尿病患者問我。

因蛋黃含膽固醇的緣故，上面這條問題，相信我們曾經都有想過。無論是為了健康原因，還是個人喜好，一些人確實不進食蛋黃而只吃蛋白。蛋黃是否那麼邪惡且「冇營養」？今個星期我就以營養價值去分析兩者之分別。

蛋白與蛋黃最主要的分別是甚麼？

從上面的圖表可以看出，雞蛋中的脂肪與飽和脂肪是蛋白與蛋黃的主要分別，而兩者大部分源於蛋黃，包括膽固醇也是，這也是為何醫生會建議心血管疾病風險高人士限制蛋黃的攝取量。

若只吃蛋白，還要買Omega3的雞蛋嗎？

逛超市經過雞蛋雪櫃的位置時，是否發現奧米加3雞蛋供應愈來愈多？進食雞蛋可攝取奧米加3，對於不常進食海鮮或果仁的人士是好消息。但由於脂肪主要是存在於蛋黃，而不是蛋白，所以如果你只是進食蛋白的話，就別花錢買奧米加3雞蛋了。

蛋白最出眾的營養素是甚麼？

一直以來，雞蛋都被認為是完整蛋白質，可提供所有9種必須氨基酸。每隻蛋白，可提供3.6克蛋白質；而蛋白的熱量，八成是來自蛋白質，這個比例極高，也是蛋白最出眾的營養素！再者，由於脂肪含量低，因此，蛋白的熱量也極低。換句話說，蛋白屬於高蛋白的低卡食物。

若果你不進食蛋黃只進食蛋白的話，那麼一隻雞蛋的蛋白並不足夠提供一餐所需。我建議用兩隻蛋白去代替一隻雞蛋。兩隻蛋白的話，蛋白質就能夠達到7.2克；若平時每次進食兩隻雞蛋，就用四隻蛋白去代替，即能提供14.4克蛋白質。

蛋黃最出眾的營養素是甚麼？

蛋黃最出眾的營養素是膽鹼，除了豬潤、牛潤外，沒有其他食物可提供跟蛋黃所含相約的膽鹼含量。作為必需營養素，膽鹼在身體所有細胞膜的結構扮演重要角色，特別是我們大腦及中樞神經都需要膽鹼。功效包括幫助調節記憶及情緒、控制心跳、負責基因製作，及消除肝臟的膽固醇。

蛋黃還有甚麼維他命？

蛋黃其實還含有其他維他命，例如維他命B12及葉酸，以及所有脂溶性維他命，包括維他命A、D、E及K，這些都是存在於蛋黃中。

兩者都有營養價值

曾幾何時，蛋黃被視為邪惡食物，但隨著醫學研究更新，現在我們對於蛋黃及蛋白的營養價值有更多認識。雖然蛋黃之膽固醇含量高，但同時亦含有其他有益營養素，所以兩者都各有營養價值及益處。若不清楚是否需要避開蛋黃，諮詢你的醫生或註冊營養師。