穩定血糖｜餐前進食杏仁或有助控制血糖兼減脂？三餐前要吃食多少杏仁？吃多久可見效果？

餐前30分鐘食小食，都可以減肥及改善血糖？似乎不可能，卻正有一項新研究指出，餐前進食杏仁對血糖控制，及糖尿病前期狀況、及體重有明顯改善。

餐前進食20克杏仁

印度研究人員，招攬了60位癡肥及患有糖尿病前期人士，然後將它們分為兩組，一組為杏仁治療組，早午晚三餐餐前30分鐘都會進食20克杏仁，而另一組則對照組，研究為期三個月，由加州杏仁協會贊助。兩個組別都獲得了飲食和運動諮詢，以及家用血糖儀來測量血糖水平，並將其與進食量和運動量一起記錄中。

研究期間，各人的體重、腰圍、臀圍、脂肪量都會被量度。其餘指數包括血糖、糖化血紅素A1C、胰島素、膽固醇、高敏感性C反應蛋白等等都會被跟進。

結果顯示：



1. 連續三個月三餐餐前進食20克杏仁，治療組的體重平均下降了3.1公斤。另外，腰圍及體脂顯著下降。

2. 糖化血紅素A1C平均下降0.4%；這個幅度算是理想的，因為如果原本A1C是6.0% （即是屬於糖尿病前期），下降0.4%下降到5.6%，就變成健康人士指數了。另外，空腹血糖、餐後胰島素、胰島素原、總膽固醇、LDL壞膽固醇等也有所改善。

3. 接近¼治療組人士，逆轉了糖尿病前期，血糖指標返回健康狀態。此數據與服用糖尿病前期藥物Acarbose效果相若。

杏仁與糖尿病的關係

事實上，同一組研究人員，於六年前已公布關於杏仁與血糖的另一項研究。當年，他們發現連續24星期每天添加一份杏仁小食，改善了血糖及血脂（包括A1C、腰圍、三酸甘油脂等）。而今次的研究結果，更令人份外起舞。

根據2006-2014年研究顯示，香港約有122萬人處於糖尿病前期，而此群糖尿病前期患者每年約有五至10%演變成糖尿病。 若有一款簡單食物，有助停止惡化，甚至逆轉病情，相信也會有一部份患者希望嘗試。

不過，此研究屬於小型研究，只有60人，再加上所有患者都是印度人，與我們的飲食有點不同。雖然食物不相同，但是營養分布則相約；印度人早餐是高澱粉，而午餐及晚餐進食米飯及燒烤麵包份量也屬高。

要食多少杏仁？

除了作為高蛋白小食之外，杏仁的纖維、單一不飽和脂肪、鋅和鎂礦物質，全部營養素都能相輔相成控制血糖，增加飽肚感。

20克杏仁，即是大約16粒。早午晚三餐餐前都進食16粒，需要一定恒心。

杏仁營養資訊（20克）：

熱量：116卡

蛋白質：4.3克

脂肪：10.1克（單一不飽和脂肪： 6.4克）

碳水化合物：4克

膳食纖維：2.4克

升糖指數：15（低）