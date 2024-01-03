食膠原蛋白有用嗎？營養師拆解：修復膠原蛋白3款真正所需的營養元素！

我們的身體是由不同蛋白質組合而成，而研究院人員估計，身體內最少有一萬款不同蛋白質。當中包括紅血球、酵素、骨骼、肌肉等，而膠原蛋白則是體內存在數量最高的蛋白質之一，佔了三成。它主要負責組織連接細胞，組成皮筋骨、肌肉、皮膚、軟骨等，有助於使組織變得堅固、有彈性，能夠承受拉伸。

身體會自然增生膠原蛋白，但隨著年紀增長，所產生的膠原蛋白會逐漸減少，加上林林種種的因素，如紫外線損害、某些生活習慣，包括進食過多添加糖或精煉澱粉食物、吸煙、缺乏睡眠、缺乏運動、飲酒等，都會加速破壞原有的膠原蛋白。其實膠原蛋白，最初是於美容產品首先出現的。但研究指出用於外敷，並不見效。主要由於膠原蛋白組織太大，並不能順利滲透於皮膚外層，以進入皮膚內層進行修復或增生的功效。較近期的研究亦指出，即使將膠原蛋白組織分解至體積較細小的膠原蛋白勝肽，效果跟膠原蛋白一樣也不像預期。

修復皮膚膠原蛋白就要食膠原蛋白？

以現時的研究證據顯示，不能夠證實服用膠原蛋白粉，或膠原蛋白含量高食物（例如骨湯及筋骨食物），能夠直接修復膠原蛋白。主要原因是，膠原蛋白只是蛋白質的一種，當進入我們的消化系統消化後，跟其他高蛋白食物一樣，會被分解成氨基酸，然後分佈到身體需要蛋白質的細胞。換句話說，服用膠原蛋白粉，或進食膠原蛋白高含量食物，會跟平時進食高蛋白食物一樣，消化及吸收之後，會被送往身體各個器官及細胞；而並非服用膠原蛋白粉，就會全部送往皮膚修復膠原蛋白。

那麼，修復膠原蛋白最重要的營養素又是甚麼呢？

1／蛋白質

雖然膠原蛋白粉補充劑缺乏科學研究，但均衡飲食則可以為你身體提供所需營養素，令其天然製作皮膚底層的膠原蛋白。

製造膠原蛋白主要需要三款氨基酸：

● 甘氨酸 Glycine

● 脯氨酸 Proline

● 羥脯氨酸 Hydroxyproline

這三款氨基酸聚集一起之後會組成三螺旋結構蛋白質的原纖維。以下食物可提供所需的三款氨基酸：禽肉類、海鮮類、鷹嘴豆、豌豆、黃豆及大部份乾豆類、雞蛋白等。

2／維他命C

除了三款氨基酸外，還需要維他命 C、鋅、銅等礦物質，才可來形成三個螺旋結構膠原蛋白。製作骨膠原，需要前膠原蛋白作為前驅，而維他命C就是負責這個重要步驟。維他命C含量高食物，包括柑橘類水果、草莓及其他莓果、燈籠椒、深綠色菜等。

3／礦物質鋅

鋅是膠原蛋白生成的輔助因子，有助於保護體內的膠原蛋白免受損害。缺鋅會減少膠原蛋白的製作量，因此攝取足夠鋅很重要。鋅含量高食物包括：蠔、肉類、乾豆類、全穀物、乳製品等。