致癌添加劑│最新研究發現：乳化劑恐增患乳癌、前列腺癌風險！6款香港常見含乳化劑加工食品，睇清楚標纖認住這些添加劑編號

在眾多高度加工食物當中，最常見的添加劑，莫過於是乳化劑。眾多研究都指出高度加工食物與增加心血管疾病、糖尿病及死亡扯上關係。有研究人員特別想找出，除了因為高鹽高糖之外，添加劑，尤其是乳化劑，會否增加這些疾病的風險。

為何加工食物添加乳化劑？

在本專欄寫過了多次關於牛奶飲品及植物奶中的食物添加劑，當中的乳化劑，是負責令飲品口感增加幼滑度，令其他食材及添加物比較容易混和不沉底，同時亦能延長食用期。

近20年，乳化劑變得更普遍，最大原因，是由於很多食品商都用乳化劑去代替反式脂肪。2000年中，各國開始要求製造商營養標籤列出反式脂肪含量，製造商不想產品有反式脂肪含量而影響銷量，所以就用了乳化劑去代替。

乳化劑有何壞處？研究指或改變腸道菌群

近期研究指出，乳化劑改變腸道菌群，導致慢性炎症；腸道菌群失調及慢性炎症，兩者除了導致腸道疾病之外，亦與多種代謝性疾病，以及某些癌症扯上關係。

最新研究指乳化劑恐增乳癌及前列腺癌

2月中剛公布的一項法國研究，就囊括了92,000名人士的飲食習慣數據，當中超過78%為女性，研究人員分析他們餐飲中乳化劑與癌症風險的關係，平均追蹤他們6.7年，及記錄癌症診斷病例數目。

研究人員特別點名提到以下乳化劑

1. 角叉菜膠（E407）

2. 單甘油酯 以及 甘油二酯（E471）

3. 果膠（E440）

4. 碳酸鈉（E500）

數據分析結果指出：

● E471攝取量最高一群，整體癌症風險增加15%，乳癌風險增加24%，以及前列腺癌風險增加46%

● E407最高攝取量，增加乳癌風險28%

● E450最高攝取量，增加停經前乳癌風險45%

● E500最高攝取量，增加停經前乳癌風險48%

● E440最高攝取量，增加停經前乳癌風險55%

● 乳化劑與大腸癌風險並沒扯上關係

常見6款含E471的加工食品

1. 牛奶飲品

所指的牛奶飲品，並非鮮奶，而是加工牛奶飲品。

2. 豆奶

3. 植物牛油

4. 加工麵包

5. 餅乾零食

6. 冷藏蛋糕