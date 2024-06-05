糖尿病 | 薯仔高澱粉增糖尿病風險？最新研究：不會增加患慢性疾病機會！每天進食更可降低死亡率？每日食幾多分量？

「減肥不應吃薯仔」、「食得太多薯仔會增加糖尿病風險」 等，都是我最常聽到關於馬鈴薯的意見。事實上，由於近年低碳低醣飲食盛行，所以屬於高澱粉的薯仔，亦一併被列入邪惡食物之一。雖然我經常度拆解，要食得健康，不需要避開薯仔；但就很少有研究去支持，經常進食薯仔，不會引起糖尿病增加死亡率。5月中就有一項大型長期研究指出，每天食薯仔，不會增加患慢性疾病風險，反而可降低死亡率。

最新研究：每天兩個薯仔降低死亡率

這個研究的數據，來自超過77,000名歐洲國民。參加者的平均年齡為41歲，而性別亦各佔一半。研究的目的，是主要想找出長期每天進食烚薯仔，跟所有疾病死亡率，以及因心血管疾病的死亡之間的關聯。

參加者被跟進平均年期為33.5年，屬於大型長期研究。在此期間， 超過27,000多名人士死亡。經過分析後，研究人員指出每星期進食14件薯仔人士，相比每星期進食6件薯仔人士，死亡率風險減低12%。而進食高分量薯仔人士，其因心血管疾病引致死亡率也較低。研究人員分析過後，就計出每天每100克薯仔進食量，可減低死亡風險4%。

要多食薯仔？也不需要

雖然研究將每星期進食14件烚薯仔人士，與每星期進食6仵以下人士比較，研究結果看下去好像每天食兩個薯仔較健康。不吃薯仔的話，估計參與者進食其他高澱粉食物，例如麵包、意粉、米飯等，亦有可能進食加工溵粉例如餅乾、曲奇餅等，全部都不像薯仔，並非原型食物，所以營養價值較遜色。以歐洲人士飲食習慣，可能以薯仔代替小麥製澱粉，會有益處。

反而，研究帶出3個重點：

1. 即使長期30多年每天進食兩個薯仔，都不會導致慢性疾病，或增加死亡率，打破薯仔無益的誤解。

2. 用水烚薯仔，通常會令升糖指數增加；長期以烚薯仔作為主要糧食，也並不會增加糖尿病風險。

3. EatClean進食原型食物，即使是用水烚，相比其他加工澱粉有益處。

以我們在香港的飲食習慣，在家中食薯仔，通常都是偶然以炆煮方式作為其中一個菜式，並非作為主要糧食，所以不需要特別去增加分量，也不需要因覺得薯仔高澱粉而要去避開，繼續偶然進食。當然，炸薯條則例外。