超級食物 | 秋葵黏液勁有營養！多項研究發現多吃Superfood秋葵有助降血糖！營養師：一款糖尿病藥物避免與秋葵同吃

上星期專欄分享果仁食對時間有健康益處，引來多位讀者問及其他食物。有見及此，今個星期我就分享另一款我經常遇見客人食錯時間的超級食物：秋葵。

秋葵黏液才是寶

喜歡進食秋葵的，或者我也不需要去說服。不喜歡食秋葵的，多數是不喜歡秋葵來的黏液口感。若要找一個理由去說服多吃秋葵的好處，我只能說秋葵內的黏液才是秋葵的營養寶藏。

屬於水果的一種，秋葵內的黏液，含豐富水溶性纖維啫喱狀物質，就像蘆薈內裏啫喱一樣。水溶性纖維，可以於消化系統內跟脂肪及膽固醇結合一起，經糞便從而排出體內，因而有助降低膽固醇及其他血脂水平。有動物研究就發現，當小動物每天進食秋葵粉，有助清除膽固醇，通過大腸從糞便排出，而整體總膽固醇水平亦降低。

最廣為人知的益處：秋葵或有助降血糖

去年就有研究人員回顧了過去刊登的八個科學研究，總括秋葵對糖尿病前期與及糖尿病人有助降低血糖。研究人員發現，秋葵含有多醣和類黃酮抗氧化劑，有助防止酵素分解碳水化合物，並減緩糖分吸收入血管的速度。

另一項2023年的研究亦指出，當100位二型糖尿病患者連續三個月，每天3次服用 1,000 毫克秋葵粉，空腹血糖下降。結果顯示，與不食用秋葵粉的參加者相比，長期血糖管理效果較好。

現有研究屬小型或者非人類研究

雖然現有研究全部都屬於動物或者是小型人類研究，所有健康益處與及功效都仍未確定，多進食秋葵也無害的。雖然秋葵屬於水果類植物，但卻有着像蔬菜一般的營養價值。

營養資料庫：秋葵

已煮熟（8條 大約85克）



熱量： 19卡

蛋白質：1.6 克

脂肪：0.2 克

碳水化合物：3.8 克

膳食纖維：2.1 克

Net Carb: 1.7 克

服用這款糖尿病藥物要避開同時進食秋葵

雖然很多人都推介糖尿病患者多進食秋葵，但是並非每個時段都適合進食的。早於2011年就有一個小型動物研究發現，秋葵抑壓metformin甲福明類藥物的吸收，間接導致藥物無效。所以我一般都建議服用這款藥物的糖尿病患者，要注意進食秋葵的時段。

● 每天早餐早上服用甲福明藥物患者：午餐及晚餐可進食秋葵

● 每天早晚服用甲福明藥的患者：午餐進食秋葵

● 每天三次服用甲福明藥的患者：減少秋葵分量

● 不服用甲福明藥人士：早午晚三餐也可以