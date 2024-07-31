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31/07/2024

不愛牛奶改飲燕麥奶？營養師教揀選燕麥奶5大注意點：專業沖調版本含較多添加劑？教你自製燕麥奶！做法超簡單！

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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

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    逢周三更新

　　從前植物奶只有豆奶，現在各款產品大行其道，味道也各有特色。而在咖啡店，最常見用來製作拿鐵的植物奶，就是燕麥奶了。無論你是否素食者，乳糖不耐症患者、對乳製品敏感人士，還是只喜歡味道，對燕麥奶的營養價值有更多認識，就會懂得如何選購。

 

1. 燕麥奶適合乳糖不耐症及乳蛋白敏感人士

牛奶（每杯）：~12 克乳糖

燕麥奶：0

 

　　所有植物奶都不含乳糖，亦無牛奶蛋白，對腸胃敏感人士較適合。很多對牛奶蛋白敏感人士，亦對黃豆蛋白敏感，所以燕麥奶則較適合。

 

2. 燕麥屬澱粉食物含碳水化合物

牛奶：~12-13 克碳水化合物

燕麥奶：~15-18 克

 

　　選擇燕麥奶去取替牛奶的話，注意由於燕麥原本就是澱粉食物，所以燕麥奶亦屬於含碳食品。牛奶碳水化合物含量為每杯約12克，各款品牌燕麥奶每杯則提供15至18克，若有添加糖的話則更高。所以，飲用燕麥奶的糖尿病患者或胰島素阻抗人士，更需要避開添加糖款式。

 

3. 燕麥奶含雙倍鉀質有助降低血壓

牛奶：~322 毫克鉀

燕麥奶：~-650 毫克

 

　　礦物質鉀質可以抗衡鈉對血管的傷害，有助放鬆血管及降低血壓。一般植物食物鉀質含量，都比動物食物高；所以燕麥奶之鉀質含量一般都比牛奶顯著高，適合高血壓人士。

 

4. 專業沖調燕麥奶通常含較多添加劑

 

　　之前在專欄有提過，在家製作燕麥奶就會發現，完成製作燕麥奶之後數分鐘，燕麥成分會跟水分開而沉澱；在咖啡室用來製作拿鐵的燕麥奶，屬於專業沖調Barista版本，通常都會含較多添加劑去增添口感（如下圖）。如果在家飲用的話，不需要特別選擇專業沖調版本，飲用前搖一搖盒裝就可以。

 

上圖專業沖調燕麥奶成分表：過濾水、原燕麥、葵花籽油、原糖、燕麥粉、穩定劑E414、酸度調節劑E340、磷酸鈣、碳酸、海鹽、天然香料、乳化劑 E471。

 

5. 部分燕麥奶可能含有添加油

全脂牛奶：~8 克 脂肪

燕麥奶（有添加植物油）：~7.5 克

燕麥奶（無添加油）：~ 1.3 克

 

　　由於容易分解的關係，部分燕麥奶產品可能含有添加油或乳化劑／穩定劑的去改善口感；所以即使避開專業沖調種類，購買家用燕麥奶時一定叫查閱成分表。若選用植物奶是為了減少脂肪攝取量的話，可能就要避開添加油的款式，例如下圖這一款燕麥奶，由於含添加油關係，每杯脂肪含量為7.5克，與全脂牛奶含量相若。也由於添加了植物油，熱量則增至到每杯127卡路里。

 

上圖Creamy加鈣燕麥奶成份表：過濾水、有機原燕麥、高油酸葵花籽油、植物鈣、海鹽。

 

　　沒有增添植物油的燕麥奶，通常都並沒有加鈣的（如下圖）。這款燕麥奶產品脂肪含量約每杯為1.3克，熱量88卡。無添加無加鈣燕麥奶則適合有服用鈣片人士。

 

上圖有機燕麥奶成分表：水、燕麥、海鹽。

 

自製燕麥奶簡易方法

 

　　如果家中有食物處理器的話，可在家自製燕麥奶即時享用。若想製作Creamy口感，可添加腰果。我的簡易食譜分享：

 

 

 

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