高蛋白早餐之選！希臘乳酪VS茅屋芝士哪一款較健康？即睇6大營養價值比拼！

早餐進食高蛋白，不但有助增肌減脂、提高飽肚感之外，亦能有助穩定血糖。其中高蛋白早餐之選，就是希臘乳酪了。除了希臘乳酪，還有其他高蛋白早餐食物，例如茅屋芝士。 若你見到「芝士」這個名稱有戒心，想起平時芝士的味道的話，你可以放心，茅屋芝士口感有芝士的煙韌，但味道卻與普通芝士很不同。有讀者就問，如果希臘乳酪及茅屋芝士二選一，哪一款更健康？今天就做一個營養價值比拼，讓你自己選擇適合你所需。

營養價值對比

重點一：蛋白質相若

希臘乳酪：~10克蛋白質（每半杯）

茅屋芝士：~12克

同樣以乳製品來說，兩款早餐食物的蛋白質含量相若；大部分品牌每半杯都能提供介乎於10至12克之間。例如以下在超市找到的茅屋芝士，每100克就提供12.4克蛋白質。

某些希臘乳酪會添加更多蛋白質成分，有時候產品會標籤「高蛋白」，查閱成分表以及營養標籤就可以比較到。注意：普通乳酪的蛋白質含量並不像希臘乳酪這麼高，一般大約希臘乳酪蛋白質含量的一半。

重點二：脂肪含量相若

希臘乳酪：~4.4克脂肪 （每100克）

茅屋芝士：~4.3克

由於是乳製品關係，希臘乳酪及茅屋芝士都含脂肪的。跟牛奶標籤相若，兩者包裝通常亦會標籤着多少牛奶脂肪成份%MF。若果希臘乳酪以全脂牛奶製成（並非忌廉）的話，每100克提供約4.4克脂肪；而茅屋芝士提供約4.3克。兩款產品都有低脂選擇的，例如以下希臘乳酪例子，就是脫脂產品。

重點三：希臘乳酪鈣質含量較高

希臘乳酪：~140毫克鈣（每100克）

茅屋芝士：~113毫克

希臘乳酪的鈣含量稍有優勢。一杯希臘乳酪含有 282 毫克鈣，一杯茅屋芝士含有 227 毫克。

重點四：茅屋芝士鈉質含量高數倍

希臘乳酪：~60毫克鈉（每100克）

茅屋芝士：~295毫克

由於製作芝士需要鹽，所以芝士這個類別鈉質含量通常都高過其他乳製品。一般情況，每半杯茅屋芝士，提供超過300毫克鈉質。高血壓患者，或需要注意全日鹽份攝取量，如有需要限制的話，或可能每隔幾天才進食茅屋芝士。如有疑問關於你的個人鈉質建議攝取量，請諮詢註冊營養師。

重點五：希臘乳酪通常都含益生菌

希臘乳酪：有益生菌

茅屋芝士：無

以益生菌來說，那茅屋芝士就輸定了；大部分希臘乳酪都含有益生菌的，如果想攝取益生菌去鞏固腸道健康，那就希臘乳酪勝出了。不過，之前我亦分享過，並非所有乳酪都含益生菌的。換句話說，雖然所有乳酪製作時有用活菌，但並非所有乳酪都有益生菌的。在香港，並沒有法例規定，乳酪一定要含生菌或益生菌的，或一定要含多少分量。購買乳酪，最好見到標籤有註明「活性」Live culture這些字眼，即含有活菌的產品，而並非只是發酵菌。另一方法是查閱成分表，如下圖這例子，我們看到了五款菌種，頭兩款屬於用來發酵乳酪的細菌，後面三款是添加的活菌。

重點六：碳水化合物含量就視乎有沒有添加糖

無糖希臘乳酪：4克（每100克）

茅屋芝士：5克

若果希臘乳酪並無添加糖的，碳水化合物含量與茅屋芝士相若，提供4至5克（每100克）。但若果希臘乳酪含有添加糖的話（如下圖同一乳酪品牌藍莓味希臘式乳酪例子），碳含量就會增至每份15克了，變成了高糖食物。