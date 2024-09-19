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19/09/2024

骨質疏鬆 | 背痛、頸痛、指甲易斷是先兆？4招預防骨質疏鬆

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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

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    逢周三更新

　　早前在本專欄分享美國最新公布的高鈣食物名單，再掀起大家正視骨質疏鬆症。事實上，很多人都忽視這個症狀。部分人因為年紀輕，覺得還未涉及自己；有些人則對這個症狀不熟悉，不明白其嚴重性。今個星期就簡單解釋關於骨質疏鬆症前其症狀，以及可誘發健康危機的嚴重性。

 

 

正視骨質疏鬆症與髖關節骨折Hip fracture之關係

 

　　根據香港骨質疏鬆學會統計，從2005至2018年期間，全港共有超過33萬因跌倒而需住院個案；而每年有超過6,000宗因髖關節骨折而需進行手術。無論是因為自己不小心跌倒，還是因人口密集急速都市生活容易被別人撞倒，骨質密度低情況下跌倒，髖關節骨折風險極高，屬於嚴重創傷，一年內死亡率達25%，而6成患者因髖關節骨折後，需要倚賴別人輔助日常起居及行動，對心理健康或有嚴重打擊。

 

骨質疏鬆症初期較較易察覺的症狀

 

1. 指甲脆弱及易斷

2. 牙齦萎縮

 

骨質疏鬆後期症狀

 

1.上背輕微彎曲

2. 身高減少

3. 背痛及頸痛

 

預防與防止骨質疏鬆症狀惡化

 

　　最佳預防骨質疏鬆症，是防止骨質密度減少，最佳時機，是從骨骼細胞停止增生，即30歲開始。

 

一. 繼續做運動

 

　　對於骨骼健康有利的運動，最好是需要用對腳及身體骨骼去支撐的，例如跑步、跳舞、行樓梯等。

 

二. 攝取足夠鈣質

 

　　30歲開始，建議每天攝取1,000毫克鈣質；50歲以上，建議每天攝取1,300毫克鈣質。高鈣食物除了乳製品外，可參考這篇專欄文章

 

三. 留意輔助營養素

 

　　除了鈣質，還有多種其他礦物質及維他命，有助輔助鈣質吸收，以及製作骨骼細胞，包括維他命C、維他命K、蛋白質、鎂、鋅等；而當中最容易攝取不足而導致低水平，就是維他命D了。由於食物並非攝取維他命D主要來源，若不常曬太陽，或經常用防曬的話，或需以補充劑作為主要來源。

 

四. 定期進行身體檢查

 

　　市面有多種方法進行骨質密度檢測，與醫生跟進定期進行檢查。

 

 

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