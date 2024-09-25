蜂蜜邊種比較好？深色定淺色好？清澈定混濁好？營養師：選擇蜂蜜產品要睇3件事

數星期前在本專欄，分享了一項美國研究，指出於乳酪中自己添加蜂蜜，有助維持益生菌功效，比選用以添加砂糖的乳酪較好。該項研究選用了四款不同蜂蜜品種，有讀者就問這些蜂蜜跟在香港常見的蜂蜜產品有何不同，今個星期就簡單介紹這些蜂蜜產品之分別。

蜂蜜味道與品種取決於花卉

較優質的蜂蜜產品，通常都會標籤所採用的花卉。例如在香港流行的麥盧卡蜂蜜，花卉就是在紐西蘭麥盧卡茶樹。

而上次分享的乳酪研究，則選用了美國蜂蜜。這些蜂蜜被選用，並不是代表他們比麥盧卡更好；完全只不過是因為是美國研究人員選用美國出產之蜂蜜，實屬人之常情。這項益生菌試管研究，選用了四款美國常見的蜂蜜，包括：

1. Clover honey 三葉草蜂蜜

2. Alfalfa honey苜蓿蜂蜜

3. Buckwheat honey蕎麥蜂蜜

4. Orange blossom honey 橙花蜂蜜

結果指出，相對其他三款蜂蜜，添加三葉草蜂蜜的乳酪，其益生菌存活率最高。這篇文章刊登後，很多讀者都留言問其他蜂蜜會否有同樣益處。雖然研究只是比較四款美國蜂蜜，但其實其他蜂蜜產品都含相若營養素，包括糖分、活性酵素、抗氧化物質、抗炎物質等，所以推算其他蜂蜜產品，會有相若的益生菌存活效益。

蜂蜜產品三個主要分別

1 / 花卉來源

一般較優質的蜂蜜，都會標籤註明花卉來源，例如提到的三葉草蜂蜜、或麥盧卡蜂蜜等。由於能夠確定花卉來源，一般都表示蜜蜂飼養場有嚴謹控制措施去管理花卉與及蜜蜂的健康。所以通常有標注花卉來源的蜂蜜產品（如下圖），價錢都會較高。相反，並沒有標注花卉來源的蜂蜜產品，只是普通蜂蜜，可能只是標籤「純正蜂蜜」等字眼，通常也表示採自不同類型的花，價錢相對會較低。

2/ 蜂蜜顏色

有讀者問，為何三葉草蜂蜜好像較淡色？某些蜂蜜口感則較稀？一般蜂蜜都分深淺色兩款，而顏色大多取決於花卉品種。

深色蜂蜜

一般顏色較深的蜂蜜，味道都會較濃烈，而且水份亦會較少，因此抗氧化物質濃度相比淺色蜂蜜高。在香港可以找到的深色蜂蜜品種包括：

● Manuka 麥盧卡蜂蜜（多數來自紐西蘭）

● Buckwheat 蕎麥蜂蜜

● Wildflower 野花蜂蜜

淺色蜂蜜

淺色蜂蜜味道一般花味較淡，在香港可以找到的品種，包括：

● Clover 三葉草蜂蜜

● Acacia 洋槐蜂蜜

3/ 蜂蜜清澈度

除了顏色深淺之外，透光清澈度也有分別的。大部分加工蜂蜜，加熱後通常都會過濾，因此蜂蜜會呈現不同程度的清澈感。若果看下去混濁，並不表示蜂蜜產品變壞或低品質；反而，渾濁蜂蜜代表產品極有可能是生蜂蜜raw honey，未經加熱與及過濾，所以呈現渾濁或奶白色，且室溫下多數是固體的。一般生蜂蜜的抗氧化物質含量會較高，活性酵素與及營養素含量亦會較多，適合即時食用。由於含各款活性營養素，不適合高溫製作，例如用於烘焙製作，或煲煮糖水等。注意，由於未經加熱消毒，生蜂蜜不適合12個月大或以下的嬰兒。

有機蜂蜜呢？

蜂蜜有機與否，通常與以上三項沒有關聯的。經過驗證的有機蜂蜜場，附近通常沒有大型工廠或會排放化學廢物的地方。換句話說，有機蜂蜜場通常都遠離城市及污染地區，蜜蜂與及花卉沒接觸農藥，理論上有機蜂蜜不含（或含較少）化學物質。可是，有機與否跟何類花卉，有否加熱或過濾等完全沒有關係。有機蜂蜜來自世界各地，有時是生蜂蜜，有時也會經過加熱及過濾程序。