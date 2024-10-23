早餐吃甚麼最減脂？加拿大最新研究：男女代謝大不同！該吃高脂早餐還是高纖穀物早餐？

為何網絡見到別人食某些食物可以減肥，自己好像又不能？有沒有想過，其實是因為男女有別？最新加拿大研究，為男女兩性如何代謝及最佳減脂早餐作分析。

現有數據男士研究居多

今次公布這項研究，是基於現有研究男士數據居多，研究人員想找出，男女兩性代謝脂肪有沒有分別。事實上，由於女士體脂比男士多，大部分人都認為原因是女士燃燒脂肪較少導致的。今次這項研究，就推翻這個論點。

男女代謝不同 減脂早餐應也不同

加拿大研究人員利用數據進行各項測試及假設，結果發現女士代謝營養素跟男士不同；女性進食後需要儲存更多脂肪，但同時於兩餐之間以及晚間睡眠時候亦能燃燒更多脂肪。

女士能夠燃燒更多脂肪，是由於女性肝臟代謝與男性有別。研究人員推論，女性肝臟比男性更能保存肝醣，導致肝醣分解減少，因而釋放較少葡萄糖作為能量。當葡萄糖量減少，促進其他器官和組織的遊離脂肪酸氧化，導致脂肪代謝率更高。

研究數據指出：

● 女士適合進食高脂早餐（例如奄列早餐），促使更多脂肪燃燒。

● 男士則適合進食高纖穀物早餐（例如燕麥早餐），增加代謝率。

為何女士體脂較高？

女士體脂較男士高，是因生理構造有別，女性體內的雌激素荷爾蒙，導致自動儲存脂肪，是為了懷孕及哺乳所需之備。由於女性有可能經歷懷孕與哺乳期多次，增加大量能量需求，因此身體構造對於脂肪需求增加，因而代謝也有分別。

這項研究首次提出女士代謝肝醣與及脂肪跟男士有別，研究人員希望將來有更深入研究，分析女士於不同年紀的代謝過程。

女士早餐適合食甚麼？

根據這個研究結果，經過晚上數個小時不進食後，早上最適合進食高脂低碳高蛋白食物。早餐配搭可試試以下：

● 三色燈籠椒野菜奄列

● 奇亞籽布丁

● 全脂希臘乳酪配果仁

● 茅屋芝士配亞麻籽

● 牛油果蛋白粉羽衣甘藍Smoothie