增強免疫力！一個黃金奇異果能補充全日維C？奇異果VS 橙，哪個維他命C更高？每日要攝取多少？

隨著流感季節的到來，大家對增強免疫力的食物再次產生濃厚的興趣。尤其是家長們，在緊張的考試期間，為了防止孩子生病，往往會購買各種超級食物和營養補充劑。其中，維他命C補充劑是孩子們經常服用的一款。如果希望通過食物來輔助補充維他命C，這個冬季不妨考慮黃金奇異果。

維他命C與免疫力之關係

當身體受到病毒感染時，維他命C會促使某類白血球遷移到感染部位，增強它們吞噬病原體和中和自由基的能力，從而有助於消滅病毒。此外，維他命C還能保護這些白血球，減少它們受到病毒的傷害，在生病期間保護身體組織，避免過度勞損。

維他命C建議份量

維他命C的建議攝取量其實非常少。一般建議男士每天攝取90毫克，而女士每天攝取75毫克。懷孕及哺乳女士以及吸煙人士對維他命C的需求通常較高。對大多數成人而言，進食一個橙就能提供全日所需維他命C的80%至90%。

營養資料庫：黃金奇異果（兩個）

黃金奇異果的維他命C含量確實比橙更高，僅需一個就能提供全日所需的維他命C。雖然奇異果體積較小，但它的營養價值極高。一個黃金奇異果所提供的維他命C，比橙的含量還要高；實際上，一個黃金奇異果就能提供超過全日所需的維他命C。

熱量：102卡

脂肪：0.4克

蛋白質：1.6克

碳水化合物：25.6克

膳食纖維：2.2克

Net Carb：23.4克

維他命C：260 毫克

鉀：510 毫克

升糖指數：38（ 低 ）

黃金奇異果 VS 綠色奇異果

體積較細的綠色奇異果也不遜色，一份（即是兩個）也可提供120毫克維他命C。

不過注意，奇異果維他命C含量的確高，不過並不可降低患上流感風險。正如上面其中一段討論關於維他命C的功效，主要有效減輕病情，並不可以預防流感發生。

奇異果其他健康功效

除了減輕流感病情之外，大型研究亦指出奇異果有以下功效：

1. 或可降血壓：由於奇異果鉀含量高，對於心血管健康有正面影響。2015年就有研究將自願人士分配每天進食一個蘋果或三個綠色奇異果，結果指出，奇異果組別血壓顯著降低。



2. 或有助平衡血糖：雖然奇異果屬水果之一，但其獨特營養素分布，令奇異果屬於低升糖指數水果之一，適合糖尿病人士食用。



3. 或舒緩便秘：奇異果膳食纖維含量高，而水溶性纖維含量亦相對高。2020年就有一項小型研究，涉及79名慢性便秘患者。他們被分配奇異果組、西梅組、以及車前子殼三個組別。結果指出，每天進食兩個奇異果，舒緩便秘症狀較其餘兩個組別效果好，而參加者亦表示副作用發生率相對亦低。