進口牛奶含激素嗎？7大安全產地讓你安心選擇！營養師分享3個步驟，教你輕鬆辨識包裝選擇正確的牛奶

農曆新年後，大家開始注重飲食以控制體脂，而增加蛋白質攝取量是其中一項方法。其中最常見的高蛋白食物就是乳製品，如牛奶、芝士和乳酪等。這些食物除了可以作為早餐外，由於便利店也有售，亦常成為小食之選。選擇牛奶方面，10年來本專欄中已提過無數次，其中最重要的一環是選擇來自禁用激素的產地。翻查上一次提及產地來源，已是兩年前了；現在進口到香港的牛奶種類比疫情前更多，所以今個星期在此更新名單。

為何某些國家允許乳牛注射激素？

乳牛被注射rBST激素後，會增加胰島素樣生長因子-1 （IGF-1）的水平，而這些激素在牛奶中的水平也隨之增加。研究顯示，這款激素與某些癌症，例如乳癌及前列腺癌的風險相關。另外，乳牛被注射激素後，會令牛奶產量增加，從而增加乳腺炎的風險。乳牛場為避免牛隻出現乳腺炎，亦會注射抗生素以防發炎。

三個步驟避開飲用有激素或抗生素殘留的牛奶

第一步：留意產地

以下國家禁止乳牛場使用激素。一般情況下，無論是有機還是無機，牛隻都不會被注射激素。因此，來自這些產地的牛奶、乳酪、牛油、雪糕、忌廉、芝士、乳清蛋白粉等乳製品，都不會來自被注射激素的乳牛。

● 澳洲

● 紐西蘭

● 日本

● 歐盟及英國

● 加拿大

● 阿根廷

● 以色列

第二步：選擇有機認證產品

另一個保證牛奶不來自激素乳牛的方法是選擇有機認證乳製品。例如在美國，雖然國家並沒有禁用激素，但有機認證的產品不允許任何化合物，包括激素或藥物。因此，來自美國產地的乳製品，如牛奶、芝士或雪糕，選擇「有機」會較好。

第三步：別被品牌名稱引導，要查閱產地確證

某些品牌的名稱能讓人一眼就辨識出產地，例如「北海道牛奶」大家自動會明白是來自日本。然而，某些品牌的名稱並不代表產地。例如，以下兩款牛奶產品，一款品牌名稱中有荷蘭字眼，另一款有日本字眼，但兩款牛奶實際上都來自東南亞國家。

當然，也有些荷蘭品牌的產品是真正來自荷蘭的，只要仔細查看就能發現。例如，子母品牌的另一款牛奶，就是來自荷蘭。