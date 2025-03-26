旅行節日大吃大喝？研究：短期暴食也會影響胰島素失調！胰島素與體脂有何關係？

過節或旅行時連續幾天多吃一點，實屬正常。許多人會採取「先多吃，之後減回來」的方式。這樣的想法並非完全錯誤，這理論基於熱量（卡路里）的加減平衡。但正如我在之前的著作和專欄中提到的，身體並非只計算卡路里；食用100卡路里的三文魚與飲用100卡路里的汽水對對身體代謝及影響截然不同。終於有研究指出，即便只是短短五天的暴飲暴食，長遠也會影響胰島素失調，對腦部造成影響，導致肝臟脂肪的囤積。

胰島素與體脂有何關係？

說到高體脂，大家通常會認為其成因是熱量攝取過多或運動不足。實際上，體脂和內臟脂肪與胰島素之間存在著密切的關聯。

在正常情況下（即健康人士），血液中的胰島素會向大腦發出信號，以控制食慾和進食量。然而，在胰島素抵抗的情況下，這些信號和食慾調控受到影響，導致代謝失調。此外，由於胰島素敏感度的降低，肝臟和體內開始囤積脂肪。當中最值得關注的是，即使恢復正常飲食，體脂積聚的情況似乎會持續加劇。

德國的研究人員招募了29名年輕男性，年齡介乎19至27歲。他們都屬於健康範疇，體重也在健康範圍內（BMI 19至25）。研究人員將他們分為兩組：

● 高熱量飲食組：連續5天進食高卡飲食，比身體所需多進食1500卡路里，然後回復正常飲食七天

● 正常飲食組：全程正常飲食

五天後，所有志願者接受了一次身體檢查。高熱量飲食組的參與者恢復正常飲食，並在七天後再次進行身體檢查。研究人員主要使用磁力共振來測量大腦對胰島素的反應以及肝臟脂肪的情況，並檢測血液中各種血糖反應和炎症指數。

結果發現：

● 相比正常飲食組，高熱量飲食組於第一個檢查（即五天暴食後）的肝臟脂肪以明顯驟升；

● 五天暴食後檢查結果顯示，兩組體重並沒有明顯分別；

● 五天暴食後檢查亦指出，高熱量飲食組參與者的三個腦部地區有顯著較高的胰島素活動；

● 暴食後回復正常飲食七天後的檢查亦發現，高熱量飲食組人士腦部胰島素敏感度減少。當這個情況出現，通常意味著身體準備儲存脂肪；

● 短期暴飲引發肝臟脂肪堆積，並短期內擾亂大腦胰島素運作；即使只是短期暴食，暴食對身體的負面影響仍然持續。

別輕視短期暴食 或影響胰島素反應及肝臟脂肪

暴食五天可能不會立即引起體重增加，但研究揭示了體重增加之前體內的代謝變化。我要特別指出，這些變化比預期更為嚴重。試想一下，通常何人會出現胰島素阻抗、脂肪肝？胰島素抵抗通常出現在糖尿病前期，而脂肪肝則常見於長期高膽固醇，尤其是三酸甘油酯水平高的人。然而，此次研究的參與者均為年輕男性，無三高問題兼身體健康，但僅僅五天的暴食就誘發了肝臟脂肪囤積和胰島素紊亂，所以需要正視。

研究還顯示，即使參與者在暴食五天後恢復正常飲食並持續七天，胰島素紊亂的影響仍然比預期更持久。換句話說，暴食導致的胰島素功能紊亂並不會因恢復正常飲食而逆轉或消失，其負面影響仍可能持續。

一天暴食也有影響

雖然這項德國研究規模較、研究期限較短，大家也可能會想，連續五天暴食都算長，以上情況不會發生在自己身上。但事實上，2017年一項英國研究招募了15名年輕健康的男女參與者，平均年齡22歲，測試一天暴食對身體的影響。結果同樣指出，即使僅僅一天的暴食，身體便會出現胰島素阻抗，全身胰島素敏感度下降28%。換句話說，對於完全沒有糖尿病或糖尿病前期的人，僅一天的暴食就可能誘發胰島素阻抗。

因此「食咗先算」這個觀念可能需要改變一下；過節或旅行期間，盡量不要暴食，切記要平衡三餐飲食，防止過度進食情況出現。