健康地老去！最新研究分析8種飲食法則：AHEI另類健康飲食指數或可減低長期病患風險？

香港堪稱全球長壽之都之一。2023年的政府統計顯示，男士平均預期壽命為83歲，女士則達到88歲。相比30年前，平均預期壽命增長了約七年。隨著年齡的增長，身體可能會陸續出現不同的健康問題。然而，健康的生活方式，尤其是良好的飲食習慣，有助於減少或避免健康狀況惡化，並確保長壽之餘仍能保持健康。

從過往的研究指出，「健康地老去」通常包括以下的習慣：

● 健康飲食

● 不吸煙

● 減少酒精

● 定期運動

● 充足睡眠

「健康地老去」：到70歲也無長期病患！

剛剛刊登的一項研究，分析了超過100,000名成人超過30年的數據，年齡介乎39至69歲之間。為了確保研究對健康有明確定義，研究人員則設定以下：

● 70歲時沒有所指定的11項長期病患，並保持良好的認知能力、身體和心理健康

隨後30年的研究結果顯示，超過四分之三的受訪者報告曾患上一種或以上的長期疾病；一半人士則經歷了功能受限的情況（例如行動不便）；而約有一成人患上認知障礙症。

哪個飲食法最好？

研究人員在這項研究中重點關注八種不同的飲食模式：

● 另類健康飲食指數（AHEI）

● 另類地中海指數（aMED）

● 控制高血壓的飲食方法（DASH）

● 高胰島素血症經驗飲食指數（EDIH）

● 經驗性發炎飲食模式（EDIP）

● 健康植物性飲食（hPDI）

● 健腦飲食法（MIND）

● 行星健康飲食指數（PHDI）

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以上各款飲食模式，名字雖然有點空泛，但其實全部都鼓勵進食蔬果以及全穀物，同時減少加工肉類。

經過詳細分析後，研究人員指出，第一項飲食方法「另類健康飲食指數AHEI」得分較高者，能最有效預測年長後的健康狀況。研究結果顯示，於該指數中得分較高的人士：

● 高分群組中有多達86%的人士在70歲時完全沒有長期病患；

● 而到了75歲，他們罹患長期病患的機會亦比其他群組低超過兩倍。

此研究定斷何謂健康飲食，亦揭示了中年飲食習慣可長遠影響年長健康。

這項於上星期公布的研究，無疑是一個重要的里程碑。研究首次正式確立，飲食習慣對健康的長遠影響，尤其是在年長時期這個關鍵階段。此外，研究亦首次清晰界定了何謂健康飲食的標準。

AHEI如何拿得高分？

AHEI設定了11項飲食因素，當中以下最為重要：

● 每天五份蔬菜，其中一份為深色綠葉菜（每份約四安士~120克）

● 每天四份水果（一份約一個中型水果、或約四安士~120克）

● 每天五至六份全穀物（一份約一片全麥麵包、半杯糙米）

● 每天一份植物蛋白食物，例如黃豆類食物或果仁

● 每星期一份魚類或海鮮

下星期在本專欄會詳細討論此11項飲食因素。