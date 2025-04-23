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23/04/2025

捱夜健康風險並非來自睡眠不調？最新研究：晚間飲食或是元凶！營養師教飲食5件事配合生理時鐘

#Fitness #夜班 #飲食 #捱夜 #營養師 #健康風險 #輪班 #晚間工作 #Health & Fitness
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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

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    逢周三更新

　　經常輪班（夜班）工作人士，患有冠心病及其他嚴重疾病的風險比日間工作者高。過去的研究指出，晝夜節奏失調，是導致負面健康影響的最大原因；擾亂正常睡眠及飲食時間，與夜班工作者心臟代謝健康扯上直接關係。

 

 

　　四年前本專欄分享過當年刊登的研究，指出夜間工作者患上糖尿病風險顯著增加。而在剛剛四月初公布的另一項研究，就探討了夜間工作者作息飲食對心臟健康指數的影響。

 

　　美國研究人員為了闡明用餐時間在心血管疾病風險中的關鍵，對一組參與模擬夜間工作的參與者進行了研究，比較日間與夜間進食（大部份夜班人士飲食習慣），與僅在日間進食的影響。

 

　　研究招攬了19名成人；為了模擬夜間工作，全部參與者於低光線房間內進行，房間內沒有門窗，參與者也沒有手錶或手機等電子產品，令他們過了一段時間後不知道究竟是日或夜，實驗為期兩星期，當中會對調組別一次。主要兩組分別是：

 

　　● 夜間工作 + 夜間飲食：「夜更」組進食於夜間

　　● 夜間工作 + 日間飲食：「日更」飲食組別的，所有飲食則只在日間進行

 

　　注意，兩組進食食物無分別；分別只在於進食時間之不同。

 

　　研究人員測量了各種心血管風險因素，包括自主神經系統標記、纖溶酶原激活劑抑制劑-1（增加血栓風險）、與及血壓。

 

　　結果顯示，相比只是在日間進食人士，晚間進食人士的心血管風險因素全部上升；相反，只是在日間進食人士，即使夜間不睡眠亦需要工作，風險因素保持不變。

 

夜間工作人士健康風險來自於晚間進食？

 

　　根據這個研究，夜班工人經常在夜間才進食，或是夜晚放Break時段食零食的習慣可能需要改改。

 

　　雖然這個研究少於20人參與，為期也較短。但結果顯示關於夜班或輪班人士的問題，並非因為需要晚間工作或因晚間不能睡眠而導致，心血管健康出現負面影響，是來自因晚間進食。相反地，晚間工作人士盡量於日間進食，控制自己晚間不進食的話，心血管風險並無負面影響。這證實負面影響是來自進食時間，而非晝夜睡眠不協調。

 

　　因此，我的建議如舊，夜班工作者可做5件事令飲食配合生理時鐘：

 

　　1. 下班回家吃早餐

　　2. 睡醒吃午餐

　　3. 上班前吃晚餐

　　4. 晚間工作時段，盡量以開水作補充，而非果汁或其他含糖飲品。如需要帶小食上班，盡量選擇蛋白質食物，例如果仁、烚蛋等，盡可能避免引致血糖飆升。

　　5. 如需要咖啡因保持清醒，上班前30至60分鐘攝取不超兩杯；而睡前8小時或需停止飲用咖啡。

 

 

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