護腸不只Eat Clean！長期一日兩餐、如廁時愛玩手機？戒掉3個壞習慣，全方位鞏固腸道健康 ！

說到腸道健康，每天攝取對腸道有益的營養素，如益生菌和膳食纖維，固然重要。不過，消化系統涉及多個器官，當中的協調對整體健康至關重要。除了進食有利於腸道的營養素外，生活習慣也會影響腸道健康。

事實證明，某些基本的壞習慣，也會對腸道造成潛在傷害，影響消化功能，甚至可能引發日後的各種問題。避免或戒掉以下3個生活習慣，有助於調理腸道菌群，對整體健康也會有益。

壞習慣1：一日食兩餐

是否曾因為太忙而推遲早餐或晚餐？進食不足會讓你感到精力不足，難以集中注意力。兩餐之間隔得太久，會對腸道造成負面影響。研究指出，經常不吃早餐或日間兩餐間隔過長的人，容易導致便秘。因為進食會促進腸道蠕動，而不進食則會減慢蠕動速度，導致糞便滯留過久而變得乾硬。長期每天Skip一餐，會影響排便頻率，導致慢性便秘。

嘗試：每天盡量進食三餐；如果早上不感肚餓，可以用飲品代替食物。若下班時間太晚影響晚餐，可以在公司儲存一些乳酪或其他高蛋白零食，每隔5到6小時進食一次。

壞習慣2：過多零糖汽水、香口膠！

零糖汽水和香口膠等零食通常含有代糖。代糖之所以能提供低卡或零卡，是因為腸道無法消化它們。然而，這些代糖進入大腸後會導致大腸環境惡化，從而影響腸道菌群。研究顯示，代糖會促進壞菌滋生，並因為不能被消化而與壞菌接觸，產生過量氣體，導致腸氣。此外，某些人因為壞菌突然增多，可能會導致水分從血液轉移到大腸，引發輕瀉。

嘗試：若懷疑代糖引起腸胃問題，嘗試停止食用香口膠或代糖食品兩週，觀察情況是否改善。

壞習慣3：便便時玩手機

明白的。生活緊張，到處擠擁；一有私人時間，就想盡量利用。若沒有腸胃問題，排便通暢時玩手機不會加重情況。然而，若已有便秘問題，玩手機可能會使情況更糟。坐在馬桶上，由於缺乏支持，排便時會增加肛門處的壓力，從而增加痔瘡風險。

嘗試：便秘患者應設定如廁上限為10分鐘，避免因滑手機而不知時間。如果10分鐘內無法排便，再多坐5分鐘通常也無效。應該起身進行其他活動，並多喝水，待下一餐後再嘗試。長期便秘患者可參考相關專欄文章，檢查自己是否屬於高危族群！

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