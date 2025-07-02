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02/07/2025

軟硬芝士營養價值大對決！營養師推介6款高蛋白芝士：巴馬臣、茅屋芝士怎樣配搭出健康餐單？

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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

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　　在五月的高蛋白夏日瘦身系列中，有一篇文章提到減肥時不必戒食芝士，並推薦了四款芝士產品作為蛋白質的補充。有讀者留言分享，她非常喜歡各類型的芝士；每當進口超市有芝士試食時，她都會嘗試，並購買一小磚回家。這位讀者想知道，在各類芝士中，哪一款的蛋白質含量特別高？

 

Read more: 高膽固醇人士不用戒芝士？營養師推介4款食法：自製天然芝士粉、Mozzarella健康不失口感！

 

 

芝士種類的蛋白質含量有高低！

 

重點一：原材料都是牛奶，蛋白質分別在於軟硬度

 

　　所有天然芝士的原材料都是牛奶，而部分低脂芝士可能使用低脂牛奶。芝士中的蛋白質含量取決於其本身的軟硬度。一般而言，硬芝士的蛋白質含量較高，而軟芝士的含量則較低，因為軟芝士的水分含量相對較高。

 

蛋白質含量（每安士約28克）
硬芝士（Parmesan巴馬臣）：約10克蛋白質
軟芝士（Cottage茅屋）：約3克蛋白質

 

重點二：軟硬芝士食法不同

 

　　雖然從蛋白質含量上看，硬芝士似乎更具優勢，但計算蛋白質攝取時也需考慮進食量。通常，硬芝士是以每安士計算，而大多數人只會食用小份量（例如在餐廳中少量撒上Parmesan作為調味）。相比之下，軟芝士一般以每半杯計算，我們通常將其視為食物，而非調味品。

 

蛋白質含量
硬芝士（Parmesan巴馬臣）：約10克（每安士）
軟芝士（Cottage茅屋）：約12克（每半杯）

 

重點三：硬芝士雖高蛋白，但同時也高脂肪

 

　　既然軟芝士每次可以食用半杯，那麼是否可以將硬芝士也每次食用半杯，以倍增蛋白質攝取量？由於硬芝士是濃縮版，除了每安士的蛋白質含量高，其脂肪含量也相對高，因此整體熱量也較高。如果每次食用半杯Parmesan硬芝士，的確可以攝取超過30克蛋白質，但同時你也會攝取超過500卡熱量、33克脂肪以及2,100毫克鈉。

 

　　相反地，半杯茅屋芝士可攝取約12克蛋白質、90卡熱量、3克脂肪以及350毫克鈉。因此，建議硬芝士的進食量不超過每次一安士。

 

6款高蛋白芝士推薦！

 

　　以下名單根據軟硬度類別及其建議份量排名，所有種類在香港均有售賣。普遍硬芝士可用作片裝或碎芝士，而軟芝士則可直接用匙羹食用。

 

高蛋白硬芝士（份量：1安士）

 

Parmesan巴馬臣：約10克
Gruyère格魯耶爾：約8.5克
Swiss瑞士：約7.7克

 

軟芝士（份量：半杯）

 

Cottage茅屋：約12克
Mozzarella莫蘇里拉：約12克
Ricotta妮歌達：約12克 

 

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