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16/07/2025

不只大腸癌和高鹽？最新研究：加工肉類還會增糖尿病、心臟病風險！營養師推介外食替代選擇

#健康 #糖尿病 #Eat Well #Fitness #食得有營 #大腸癌 #營養師 #加工肉類 #Health & Fitness
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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

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    逢周三更新

　　關於加工肉類的研究，過去20年來不乏相關資料。10年前，世界衛生組織將加工肉類列為一級致癌物，並指出其與大腸癌的關聯性。所以一直以來，大家普遍認為加工肉類主要引致大腸癌及高鹽飲食等健康問題。但最新的一項研究就首次透過大型數據分析，探討加工肉類是否會增加其他慢性代謝性疾病的風險，以及安全的進食量。

 

 

不只大腸癌，加工肉類的危害更廣泛

 

　　最近於六月底公布的一項大型研究，由美國華盛頓大學的研究人員領導，分析了超過60項先前的科學數據，並研究各人的飲食習慣與96項健康指數之間的關係。

 

　　數據分析顯示，每天食用約50克的加工肉類會使罹患二型糖尿病的風險提高30%，而大腸癌的風險則提高26%。此外，食用50克加工肉類也會增加心臟病的風險12%。

 

少量進食亦有風險？數據顯示沒有安全進食量

 

　　當年撰寫關於世衛指引時提到，每天50克的進食量已存在風險。許多讀者詢問，如果只是食用少量，未達到50克，或是一星期只食用一到兩次，是否能抵銷風險？本次研究探討了少量進食的影響，結果顯示，加工肉類完全沒有安全的進食量，基本上即使是少量的進食也會提高健康風險，並不像大家所想般，以為只要吃半條香腸就能將風險減半。數據指出，進食少至0.6克的加工肉類，糖尿病風險會提升11%，大腸癌風險則提升7%。

 

　　0.6克確實很少，即使是50克，其實也並不多。通常建議的肉類進食量為三安士，而50克只有1.8安士，這連一份肉都不到，卻已帶來健康風險。如果一星期只吃一次加工肉類，即50除七，即使平均每天的進食量也達到7克，這樣同樣會提升二型糖尿病及大腸癌的風險。

 

常見含加工肉類的餐廳菜式

 

　　假設你完全不在家購買加工肉，只在外就餐，常見的菜式例如：

 

- 早餐外出食用午餐肉、香腸、火腿等，已經達到50克。

- 午餐進食卡邦尼意粉等含少量煙肉，約25克。

- 腿蛋治的方形火腿片，每片約22至25克。

- 辣肉腸意粉通常會提供最少三安士的辣肉腸，即約90克。

 

　　其他常見含加工肉的菜式還包括：

 

- 薄餅（Pizza）

- 中式蒸飯類

- 點心類，例如雞扎

- 車仔麵紅腸

 

出街進食無法避免，但仍有選擇！

 

　　大家可能會說，沒辦法經常在外用餐，無法帶飯。事實上，許多上面提到的菜式都有不含加工肉的選擇，只是大家可能未留意。例如，

 

- 早餐可以選擇豬扒、雞扒類，或肉絲米粉等菜式。

- 三文治可選擇吞拿魚、溏心蛋或其他肉類，還可以選擇用天然肉製作的漢堡。

- 意大利菜中雖然豬肉類較多是加工肉，但海鮮及家禽類則全都是天然選擇。

 

 

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