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30/07/2025

每天走幾多步最有益？最新研究推翻萬步迷思：走夠7,000步，或可減這7大健康風險！

#Fitness #瘦身大法 #Keep Fit #健康 #步數 #運動 #日行一萬步 #行路 #健康風險 #Health & Fitness
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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

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    逢周三更新

　　為了維持健康，「日行一萬步」已成為很多人根深蒂固的理念；可是，並非人人都能做到。最新研究則探討，較少步數是否同樣對健康都有好處。

 

 

一萬步的建議來自何處？

 

　　六年前，我曾在本專欄分享如何利用智能手錶及手機 App 幫助計算步數。文章亦提及，一萬步的數字源自 1965 年一位日本健康研究人員所發明的一部步數計算器——「Manpo-kei」（萬步計），原意是幫助日本國民透過步行預防癡肥。

 

Read more：新年目標行多啲！無智能手錶計步數？智能電話一樣得！

 

最新研究：7,000步也有好處

 

　　上星期公布的一項澳洲研究分析了每天行走 7,000 步對健康的影響。經數據分析，結果顯示每天步行至少 7,000 步的人士，可減少以下健康風險：

 

- 心血管疾病：25%

- 第二型糖尿病：14%

- 腦退化症：38%

- 抑鬱症：22%

- 癌症：6%

- 意外跌倒：28%

- 全因死亡率：47%

 

　　以上數據相當令人鼓舞。部分辦公室工作人士若要在工作日達到一萬步，需要有計劃才能實現；若 7,000 步也能帶來健康益處，則更容易做到。

 

　　研究人員亦探討了更少步數對健康的影響。他們比較每天行走 4,000 步與 2,000 步的人士。正如所料，行走 4,000 步者的健康指標普遍比 2,000 步者理想。研究總結指出：活動量似乎是「愈多愈好」。相比之下，每日 7,000 步帶來的健康益處更為顯著，對於無法達到每日一萬步的人士來說，是一個理想目標。

 

若不可以天天都走到 7,000 步呢？

 

　　事實上，兩年前一項由日本與美國聯手進行的研究（涉及超過三千人）指出，即使一星期只有一至兩天達到 8,000 步，也能明顯降低心血管疾病的死亡率。當然，若一星期中有三至七天達到 8,000 步，健康指數會更理想。

 

 

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