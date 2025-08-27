Beauty
識食Hea住瘦
27/08/2025

IG 大熱 Pink Salt Trick：減肥補水兼排毒？營養師逐一拆解！

　　一位讀者傳送了一條 IG 影片，內容是關於外國網紅利用粉紅色岩鹽製作減肥飲品。社群媒體上似乎永遠不乏各種健康妙招，從排毒茶到蘋果醋，總有新的潮流聲稱可以一夜間融化脂肪或提升新陳代謝。最新一個瀏覽量超過數百萬的妙招，是將喜馬拉雅岩鹽與檸檬汁和水混合，被稱為「Pink Salt Trick 粉紅鹽妙招」。網紅分享這款簡單飲品如何幫助減肥、減少腹脹、排毒、促進夏日補水等益處。

 

 

　　Pink Salt Trick是甚麼？翻查 TikTok，這款飲品有多個版本，但一般做法是用一杯水，加少許岩鹽及檸檬汁。有些版本會再加入少許辣椒粉或一湯匙蘋果醋。

 

岩鹽檸檬水有助減肥補水兼排毒？

 

　　簡單回答，目前並無任何科學證據支持岩鹽或檸檬汁能燃燒脂肪、減少腹脹或促進新陳代謝等所謂益處。如果有人堅稱她們透過飲用岩鹽檸檬水來減肥，很可能是因為她們以此飲品代替其他含糖飲品，從而減少卡路里及糖分攝取量。

 

　　而添加岩鹽的確能增加電解質含量，但這並不代表能提升補水能力。事實上，大部分港人鈉攝取量已偏高，若再額外添加岩鹽，反而可能導致腹脹及手腳浮腫。夏日若需補水，最佳選擇仍是清水。

 

　　同樣地，沒有證據證明檸檬汁有助排毒。事實上，用半個檸檬榨出的汁液或許能提供少量維他命 C，但份量不足以達到排毒效果。若需護肝排毒，薑黃才是更佳選擇。

  

那麼飲用岩鹽檸檬水是否有害？

 

　　若只是普通檸檬水，雖然未必帶來明顯健康益處，但也不會造成壞處。是否有害，關鍵在於岩鹽的添加量。網紅食譜多數是一杯水加入 ¼ 茶匙岩鹽，這樣的份量約提供 575 毫克鈉質。一般健康人士每日鈉攝取上限為 2,300 毫克，高血壓人士則為 1,500 毫克。因此，一杯飲品若已含超過 500 毫克鈉質，便屬高鈉食物，不宜經常飲用。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

