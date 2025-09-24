Beauty
識食Hea住瘦
24/09/2025

發惡夢與飲食有關？研究：乳製品是第二大「夢境干擾源」！6類食品亦可能導致惡夢？

#Eat Well #Fitness #腸道健康 #Health & Fitness #乳糖不耐症 #夢境干擾 #惡夢 #夢境不安 #食物 #研究 #睡眠
  • 曾欣欣

    曾欣欣

    註冊營養師。「Hea住瘦」及「Eat Clean」系列作者；最新作品《就這樣EatClean減脂》。被美國大型新聞網站Huffington Post評為20大Twitter營養專家，同榜的還有Jamie Oliver！崇尚天然，喜愛下廚。最愛吃甜品。

    識食Hea住瘦

    逢周三更新

　　在夢境中，我們經歷各種故事；若醒來後感到恐懼，便稱之為「惡夢」。有時，這些令人不安的夢境未必源自日間壓力，也可能與晚上的飲食有關。事實上，上星期本專欄曾探討晚間運動與睡前小食，有讀者留言詢問：為何有人說牛奶有助睡眠，但他喝了牛奶後反而睡得更差，甚至發惡夢？有見及此，我翻查了年初刊登的一項研究，研究人員正正探討食物與惡夢之間的關係。

 

Read more：

睡前運動可助眠？營養師推介4款適合晚間運動後的小食，加速復原+提升睡眠品質！

 

研究：腸道症狀或直接影響夢境

 

　　今年三月公布的一項加拿大研究，分析了1082名大學生的數據，包括他們的飲食習慣、食物不耐症與敏感、性格、睡眠質素及惡夢指數等。結果發現，乳糖不耐症患者更容易發惡夢。

 

 

　　此外，研究亦指出：

 

• 四成受訪者認為深夜進食會影響睡眠質素

• 三分之一參加者表示經常發惡夢

• 女性似乎較容易記得夢境，因此自評睡眠質素較差

• 食物敏感及不耐症在女性中發生率較高

• 飲食習慣較差者亦較易發惡夢，但較難記得夢境

 

　　這項研究首次提供了確鑿證據，證明食物敏感性可透過消化系統症狀直接影響夢境內容。僅次於甜品與糖果，乳製品是第二大「夢境干擾源」。

 

經常發惡夢，晚間要避開乳製品

 

　　究並非指出乳製品會直接導致惡夢，而是腸道症狀與惡夢及睡眠質素下降有關。因此，若確定自己沒有乳糖不耐症，則無需刻意避開牛奶、芝士、乳酪等乳製品。

 

　　研究人員表示，腸道症狀嚴重者的睡眠干擾更明顯，證實腸道健康與夢境不安確有關聯。若家族有乳糖不耐症病史，而你正受睡眠障礙困擾，不妨從非藥物角度試試避開乳製品，看看是否有助改善睡眠。

 

還有哪些食物可能導致惡夢？

 

　　目前研究顯示，只有高糖食物與乳製品與夢境不安有明確關聯。不過，其他研究亦指出腸道消化紊亂會直接影響睡眠質素。除了高糖食物與乳製品外，以下高危食物亦值得注意：

 

• 精煉澱粉

• 高脂肪食物

• 高鹽食物

• 難消化食物

• 含咖啡因飲品

• 酒精類飲品

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

