30/10/2025

間歇性斷食早餐？研究：或增加代謝症候群風險！小心3大代謝傷害

  • 曾欣欣

    曾欣欣

　　經常聽人說，早餐最重要。無論你是偶爾因太忙而沒時間進食早餐，還是因為間歇性斷食而選擇不吃早餐，不妨了解一項近期刊登的研究，探討不吃早餐對代謝健康的傷害，再作決定。

 

 

最新研究：不進食早餐增加代謝症候群風險

 

　　剛於10月公布的一項研究，分析了九項先前刊登的研究，涉及人數超過11萬名成人。結果發現，經常不吃早餐的人士，代謝症候群風險大幅提升，特別與體脂囤積、血糖波動以及血壓上升有關。

 

不進食早餐三大代謝傷害1：脂肪囤積及中央肥胖

 

研究結果：中央脂肪上升17%

 

　　許多選擇不吃早餐的人士，是為了減少熱量攝取。然而，一項又一項研究指出，不進食早餐與體脂率上升有關。事實上，早餐有助啟動新陳代謝；不吃早餐反而對荷爾蒙及食慾產生負面影響。此外，不吃早餐會延遲進食時間，改變晝夜節律，在需要能量的日間未進食，反而在不太需要的晚間進食最大餐，導致胰島素分泌失調，促進內臟脂肪形成。研究顯示，不吃早餐者的腰圍與內臟脂肪比例更高。

 

不進食早餐三大代謝傷害2：血壓上升

 

研究結果：血壓上升21%

 

　　別以為吃早餐只與體重或血糖有關，其實不進食早餐也與血壓上升有關，這與胰島素阻抗有關。有研究指出，由於不吃早餐導致飢餓時間延長，身體會增加油膩脂肪酸，進而降低胰島素敏感度。當胰島素功能失調，交感神經系統會更活躍，使腎臟重新吸收原本打算排出的鈉，導致血壓逐漸上升。此外，雖然大部分人不吃早餐時未必感到肚餓，但身體其實處於壓力狀態，壓力荷爾蒙因此上升，血壓也隨之升高。

 

不進食早餐三大代謝傷害3：血糖不穩

 

研究結果：血糖上升26%

 

　　從上述數據來看，不吃早餐最大的負面影響就是血糖上升。原因很直接：延長禁食時間會導致下一餐進食量增加，造成血糖暴升，且上升速度快。由於血糖驟升，也會促使胰島素大量分泌。長期不吃早餐會加重胰臟負擔，逐漸難以控制血糖。另外，臨床測試顯示，不吃早餐會推高午餐前後的血糖水平，長期如此，可能誘發糖尿病前期。

 

減肥別減到令健康惡化

 

　　有規律的飲食，才能健康地減肥。即使不感到肚餓，也應準備一份小早餐，於起床後兩小時內進食，並盡量選擇含蛋白質及膳食纖維的食物為佳。另外，若早餐份量較少，應避免中午進食過多，以免造成代謝失衡。

 

 

