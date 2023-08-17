兩瓶值得收藏跨界聯乘！日本潮流教父NIGO推出葡萄酒、Talisker以XO干邑過桶

坊間有句老話，“You are what you drink”，畢竟平日吃喝玩樂之餘，同樣是反映一個人對生活的態度與要求。能夠一邊喝酒，一邊體現生活那該是多麼好的事情。因此近年很多酒類品牌明白到，跨界的力量絕對是一加一大於二，譬如與潮牌合作，又或針對環境保育議題與相關的機構共襄善舉，酒界當然樂見更多元化的業界風氣。

#1大海鹹香威士忌飄出果香：Talisker x Parley Wilder Seas 威士忌

大海孕育無數生命，讓人無法不讚嘆自然之美，這份崇高敬意就像受海洋啟發的Talisker與Parley的合作初心，Parley作為關注海洋保育的國際機構，與由大海而生的Talisker聯手推出特別版威士忌Wilder Seas，其瓶身、招紙均以100%再生環保物料打造，去除多餘包裝，除此之外，賣出的每瓶威士忌更會向Parley捐出3英鎊的相應比例收益，真正地為保護海洋出一分力。

回說這瓶設計風格簡潔的Wilder Seas威士忌，它同樣是Talisker首次的大胆嘗試，認識品牌的朋友都知道品牌之前沒有試過換桶或熟成於XO干邑桶，因此今次的口味除了一貫的大海鹹香外，口感還帶了白葡萄乾與無花果的甜美味道，當中煙薰與黑胡椒的辛辣尾調更讓人難忘。要為大海保育出一份力，原來竟是舉手之勞，還可以有新簇特色的威士忌品嚐啊。

#2 聯乘日本潮流教父：Penfolds x HUMAN MADE One by Penfold 企劃

酒類與潮流界別的合作雖說不是特別多，但正好跨界的不同元素動輒才能帶來更多花火。像來自澳洲的著名紅白酒品牌Penfolds 奔富近年致力年輕化，不論是巿場活動以至聯乘活動都見其心思，品牌最近帶來了非常有趣的潮牌聯乘。

來自日本的潮流教父NIGO受邀成為其第一位創意合作夥伴，與這個擁有約180年悠久歷史的酒莊聯袂帶來的首個項目“One by Penfolds”。該系列葡萄酒圍繞「多元、無界、共融」等價值為核心，展現 Penfolds 奔富於全球各大產區的風土獨特及葡萄品種特性。

近年搞作多多的NIGO，早前被任命為 LVMH 旗下 KENZO 藝術總監而為人熱話，而今次的期間合作將讓NIGO在未來數年主導奔富葡萄酒品牌的多項專案。說回今次聯乘，他以其一手創立的獨立潮牌HUMAN MADE元素，打造這個合作項目。NIGO談到萌生“ONENESS”當中包含了更重要的信息要傳達：「我們每個人的存在都是獨一無二的，通過融納彼此的差異，得以共融並成為一體。」表達這一想法的瓶子設計上裝飾有動物圖案，NIGO運用其標誌性的設計風格，為 One by Penfolds 酒標設計了鱷魚、公雞、熊貓和棕熊四種動物圖案，著實是一望而知出自其手筆，四款圖案分別代表澳洲、法國、中國和美國等四個 One by Penfolds 葡萄酒的原產地，其中One by Penfolds Red Blend China 僅於中國發售。

以“ONENESS”為概念，遵循酒莊引以為傲的“house style”，帶來這一系列酒體適中而富層次感的葡萄酒，包括來自澳洲的有2022年Chardonnay白葡萄酒、2021年Shiraz紅葡萄酒、Cabernet Sauvignon紅葡萄酒，來自法國的則有2021年GSM紅葡萄酒與2021年混釀紅葡萄酒等。

當然，千萬別錯過，發售紀念限定商品的登場。HUMAN MADE推出印有4種動物圖案的T-Shirt及Jacket。至於其他合作酒款及限定商品，請參閱奔富網站了解詳情咯。