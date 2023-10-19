威士忌新品！The Glen Grant 70年陳年佳釀、Macallan 獨特口味限量版威士忌，你更愛哪款？

建立一個傳承已久的威士忌品牌，動輒以百年計算的深厚歷史，在巿場推廣及產品研發方面都必須獨具慧眼、洞察遠見。最近出席了兩個甚具特色的威士忌品牌活動，分別是The Glen Grant及The Macallan，前者一向以較低年份的酒為主打，今次卻帶來了限量的70年絕頂佳釀；後者貴為威士忌界老大哥，今次則迎來富活力、口味年輕的新品Harmony Collection Amber Meadow，兩者同樣精彩。

70 年絕世佳釀：The Glen Grant Devotion

擁有180年歷史的The Glen Grant（格蘭冠）是個資力深厚的威士忌品牌，今次推出品牌旗下年份最為悠久的佳釀「格蘭冠Devotion」，貴為一款精緻的70 年單一麥芽威士忌，以手工雕塑傑作的形式呈現，其靈感源自英女王伊利莎白二世在位期間的非凡經歷，同時也是對女王七十年堅定服務和畢生奉獻的精神致敬。這亦是酒廠先輩 James Grant少校和釀酒大師Dennis Malcolm 爵士共同體現的格蘭冠價值核心。

1953年入桶、在Oloroso雪莉酒調味的法國橡木桶歷經70年熟成歲月，再經手工挑選而成的「格蘭冠 Devotion」絕對是珍稀之作。色澤淳厚呈深栗色，濃郁的麥芽糖與成熟的桃香結合帶來鮮明花香，以及隨後的蜂蜜甜美。層次豐富的果乾、葡萄乾、蘇丹娜無核白葡萄乾、乾香料和一絲橡木香氣為味蕾帶來陶醉享受。這款威士忌酒精含量高達55.5%，展現了格蘭冠威士忌的卓越品質及無與倫比的陳釀潛力。

早前，格蘭冠釀酒廠與蘇富比拍賣行首次嘗試，以破紀錄價格81,250 英鎊 （101,300 美元）出售了「格蘭冠Devotion 1號酒瓶」，創格蘭冠威士忌有史以來的最高銷售價。全世界限量僅有7瓶，每個獨特酒瓶皆以令人著迷的寶石造型藝術品呈現，7個切面分別代表英女王伊利莎白二世在位期間的7個10年。

查詢：The Glen Grant

別具意義的魅力新品：The Macallan Harmony Collection Amber Meadow

The Macallan Harmony Collection系列包含兩款：The Macallan Harmony Collection Amber Meadow及 Green Meadow，靈感源自名人姐妹花The McCartney對蘇格蘭的熱愛。Mary McCartney為The Macallan Estate拍攝的照片被呈現於每瓶威士忌的包裝上，而為了彰顯與蘇格蘭大地的深厚連繫，展示盒和酒瓶標籤均採用被牧場廢棄的割草製成，別具意義。

The Macallan威士忌專家團隊從蘇格蘭天然草地中汲取靈感，結合橡木雪莉桶和及波本桶的卓絕之處，孕育出兩款獨特限量版威士忌。當日有幸品嚐到Amber Meadow，如夏夜夜色的金黃酒體，口感富香草、柑橘及熱帶菓風情，餘味香甜絲滑。

這次合作還帶來一個日常生活限量品系列，名為TOGETHER。由Stella和Mary McCartney為The Macallan設計的11 件日常生活用品限量系列，並由頂級工藝師與工匠精心製作而成，當中包括使用天然礦物染色的鮮豔手工玻璃器皿、漸變陶瓷燒瓶配以蘋果皮革套、一對帶有手繪綠色和漸變琥珀色陶瓷手柄黃銅冰印，以及一個向The Macallan威士忌非凡橡木桶致敬的橡子形狀黃銅餐巾環。

品牌特別為此聯乘帶來了期間限定體驗館，由即日起至10月30日期間，在香港置地廣場中庭（Landmark Atrium）開設The Macallan Harmony Collection Experience – Inspired By Nature，展示The Macallan Harmony Collection系列，有興趣參觀的朋友，歡迎按此網址登記。