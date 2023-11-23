讓好酒好茶配上精緻器皿！推介2間法國水晶世家，為餐桌添上儀式感！

也許要住在不吃人間煙火的水晶之城，這種事情只能活存於童話世界。但讓生活以極緻瑰麗的水晶擺設增添品味，那種倒是輕而易舉的事情。為大家介紹分別來自法國的兩個水晶世家，總有一些精品能讓你心動吧！

LALIQUE期間限定店帶來冬日濃情

全新 Empreinte Animale 2023 秋冬和聖誕節系列的臻品，大家將穿過原野，來到空氣清新的高山，在微風中感受柔和原野香氣。此系列以動物為主題，從羽毛到皮 革、鱗片到印花，透過捕捉住動物的特徵來呈現野外動物共慶節日的和諧意境。伸出利爪並展開翅 膀，LALIQUE 以水晶雕塑捕捉貓頭鷹出擊前一刻的張力；氣宇非凡的大鵰鴞貓頭鷹清水晶雕塑呈現著 濃1密且柔軟的羽毛，紋理清晰且閃閃生輝；可愛的小老鼠雕塑與優雅的靈蛇盤子(Serpent bowl)結伴 而行，成為一幅美景。

在綠樹林蔭及冷杉叢的草原上，屹立著一幢百年宅邸，等待著一個又一個故事上演......跨過門檻步入大宅，忠誠的 Greyhound 靈犬雕塑守護著這個動物世界。宅內用心佈置的節慶餐桌上，蠟燭在羽毛紋理水晶燭台上閃爍，旁邊是 Taïga 水晶製蠟燭、Huloe 醒酒器及威士忌酒杯，配以堅固的 100 Points 玻璃杯，等待著客人的到訪。聖誕樹上掛滿 Plumes 輕羽星辰聖誕掛飾，已預示更多神秘驚喜等待著您來發掘。LALIQUE 於今年的 聖誕系列中加入一系列令人驚嘆的珠寶，包括來自不同 LALIQUE 標誌性的設計Aréthuse、Bacchantes 豐收十美女和Empriente Animale 系列中的戒指、項鏈、手鏈和耳環，以及各款香水，如 Soleil Vibrant、Encre Noire、LALIQUE L'Amour。

這個法國著名水晶製造商現正於銅鑼灣崇光百貨開設期間限定店，展出最新推出的 Empriente Animale 2023 秋冬及聖誕系列，在這個冬日佳節，為您打開通往奇幻之旅的大門，趕緊前去朝聖吧。

查詢：LALIQUE

Saint-Louis 茶與水晶的協奏曲

曾經有幸親訪Saint-Louis位於巴黎巿郊的工坊，一睹水晶工匠們的鬼斧神工，正因為這樣一直對這個品牌有種莫名好感。今次來到品牌位於銅鑼灣的陳列室，看的卻是與我們生活步調更近的全新品茗系列。

繼葡萄酒和調酒系列之後，Saint-Louis 推出了全新品茗系列，包括 3 款水晶品茗杯，用於品鑒淡茶、濃茶以及特濃佳茗的微妙韻味。在與茶藝品鑒師 Lydia Gautier 的傾力合作下，設計了兩 套各以亞洲和歐洲茶道為靈感的 Apollo 茶具系列，以及備有專為咖啡愛好者而設的意式濃縮咖啡杯。瓷器與水晶配件相得益彰，為品茗帶來與別不同的感官享受。

回到2011 年，家居設計師組合 Godefroy de Virieu 與 Stefania Di Petrillo 從系列中的一款杯具汲取靈感，將水晶杯的型坯倒轉，使之形如透光的鐘形罩，又為它點綴一枚相同直徑的鍍鉻鋼環，由此創作出 Apollo 系列的首批燈具作品。從餐桌藝術、烈酒酒具、家居裝飾，乃至燈具，Apollo 系列的身影遍佈家宅的每個空間，並在日常的每時每分常伴左右。

今年，Apollo 迎來茶具系列，新品揉合經典的設計項目與細膩精緻的瓷器完美地結合。晶瑩剔透的水晶凸顯茶湯色澤，帶來前所未有的品茶體驗。從淡茶到濃茶，多款杯具可配合不同的茶湯使用，當中更包括一款小巧的意式濃縮咖啡杯。兩套相得益彰的茶具，將使所有茶道愛好者與茶藝家聞 「茗」 傾心。