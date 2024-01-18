一年四季也讓人迷醉的純米大吟釀，為你嚴選4支精彩的醇酒、熟酒！

酒體清新的清酒，總讓人感到只是夏天專屬的酒。不錯，某一些口感清爽的清酒，似乎是比較適合悶熱夏日的，但也有一些卻是一年四季都能深得你心。日本清酒近年稱得上大行其道，入口純淨甜美，與多國美饌非常搭配，也難怪近年成為侍酒師及我國酒伶的寵兒。

品飲方面，可能你還會聽過甚麼甘口、辛口。簡單地說，日本酒度表示了水、糖分及酒精含量三者之間的關係。通常計算日本酒度的方法，是用專門的日本酒度計，負數的酒較甜，稱作「甘口」。而日本酒度為正數的酒，糖含量比例較少，通常是較為清爽的日本酒，亦有可能帶出辛辣的感覺，所以稱為「辛口」。分享了一大堆的，說到尾就是要懂得分辨絕色美味。日本清酒檔次最高的純米大吟釀，薰、爽、醇、熟，這四個用以形容酒體色香味的關鍵詞彙，今次來分享當中適合香港微涼冬春天氣的醇酒、熟酒。

首先，分享一下醇酒。醇酒入口味道最富層次，鮮甜、酸度突出、甚至帶微微的回甘苦味。而原酒就是在醇酒的好例子。

千古乃岩酒造純米大吟釀 原酒

酒體呈金黃色。初聞充滿和暖的氛圍，帶著花香、蜜桃氣息。隨後有白花，甜番石榴汁，綠色蔬菜味道。入口是核果，芭樂，桃子，柔和的酸度，與水果平衡，單純的礦物味。收結短促。

京姫 匠 四割五分

初聞有濃郁的乳酸香，再聞有淡淡吟釀香。口感順滑，帶礦物感。入口有輕薄的蘋果味、米味及乳酸味。略辛口，餘韻清爽。

熟酒豐厚的聞香，入口綿密的熟成古酒。經過熟成後的清酒，顏色會轉深（黃色或褐色），並開始出現獨特的濃厚風味，常常被形容為類似「紹興酒」類的味道。

梵 天使のめざめ 樫樽十年超熟成酒（限定品）

此瓶法式樫樽長期低溫熟成酒，以酒藏自家研發的酵母於2001年釀成；酵母名字為菠蘿・洲桃，稀少而珍貴，有助釀造琥珀色，果香濃郁的熟酒。酒味甘酸平均，醇美和諧；可加冰冷飲或暖飲。

十四代 秘藏酒 純米大吟釀 古酒

堪稱日本清酒之王的「十四代」，是山形縣擁有超過400年歷史的「高木酒造」所出產的知名銘柄清酒。這支古酒採用低溫熟成的方式，讓酒在時間催化下變得香醇，一般是以5年酒為基礎。帶有水梨、杏桃等完熟水果香氣，在溫度上升同時，酒款品嚐起來更加柔軟，香氣也轉為迷人甜香。