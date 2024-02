Rum 酒與雪茄的絕配Pairing！推介4款朗姆酒，讓煙燻檜木、黑朱古力和飽滿的酒體豐富口腔

Davidoff Year of the Dragon

很多對於Davidoff (大衛杜夫)的認識,應該是因其深受Winston Churchill 丘吉爾鍾愛,特別是其響負盛名的The Late Hour Series。不過品牌其實每年亦有推出生肖系列雪茄,亦深受收藏家歡迎;像今次的龍年限量版(Year of the Dragon),甚至加上其他配件,像龍年限量版陶瓷煙缸和龍年限量版双刄雪茄剪,更具收藏價值。