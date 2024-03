走進Art Basel，感受The Macallan與Ruinart融合藝術與美酒的對話

The Macallan再度現身於Art Basel並帶來了Tales of The Macallan Volume II,延續之前的項目,今次講述的是The Macallan先驅者的故事及其威士忌釀造歷史一,展示與英國著名插畫家Andrew Davidson 的合作成果。就像是一個向The Macallan創始人Alexander Reid的致敬之旅,當中講述他由一位教師、農民發展成為釀酒師之路。這次系列完美道出Alexander的故事及當年確立的卓越工藝標準,及後由每一代威士忌大師傳承下來,紀念源遠流長兩個世紀的The Macallan威士忌。而這支稀有而獨特的單一麥芽威士忌在古銅橡木色調之中隱隱泛著紅色色調,帶出Alexander Reid的姓氏『Reid』在蘇格蘭語中意指『紅色』,作為慶祝品牌創立200周年的限量珍稀之作,在Art Basel這個盛會展現人前也是最適合不過。同時奉上的非凡年鑑中,如藝術品般的包裝於每一章均講述The Macallan創始人Alexander Reid的各個故事,並配有Andrew Davidson繪製的精美插圖,精美絕倫。

You May Also Like