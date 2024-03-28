走進Art Basel，感受The Macallan與Ruinart融合藝術與美酒的對話

踏入藝術文化三月，整個香港都瀰漫著一份濃厚的藝文氣息，隨著大型藝術展Art Basel強勢回歸，作為疫後第二場年度盛會，慶幸見到參展畫廊比去年新增了60多間，同時有數十間畫廊更是首度來港參展，在開展當日已見到長長的進場人龍。

作為資深酒伶，看到如此盛況還是先來一杯美酒壓壓驚吧。的確，每年有不少酒業品牌都會參與Art Basel這個盛會，而透過與不同的藝術家合作，正好彰顯品牌的藝術文化一面，是打造品牌形象的絕佳機會。今次分別參觀了會場中兩個出色品牌，分別是The Macallan與Ruinart酒莊。

The Macallan再度現身於Art Basel並帶來了Tales of The Macallan Volume II，延續之前的項目，今次講述的是The Macallan先驅者的故事及其威士忌釀造歷史一，展示與英國著名插畫家Andrew Davidson 的合作成果。就像是一個向The Macallan創始人Alexander Reid的致敬之旅，當中講述他由一位教師、農民發展成為釀酒師之路。這次系列完美道出Alexander的故事及當年確立的卓越工藝標準，及後由每一代威士忌大師傳承下來，紀念源遠流長兩個世紀的The Macallan威士忌。而這支稀有而獨特的單一麥芽威士忌在古銅橡木色調之中隱隱泛著紅色色調，帶出Alexander Reid的姓氏『Reid』在蘇格蘭語中意指『紅色』，作為慶祝品牌創立200周年的限量珍稀之作，在Art Basel這個盛會展現人前也是最適合不過。同時奉上的非凡年鑑中，如藝術品般的包裝於每一章均講述The Macallan創始人Alexander Reid的各個故事，並配有Andrew Davidson繪製的精美插圖，精美絕倫。

Ruinart酒莊亦是另一家藝術展常客，300多年來，品牌一直與大自然維持獨有對話，今次夥拍多位與大自然緊密連繫的藝術家，呈獻這個名為《Carte Blanche 2024》的特別企劃以頌揚自然之美。不同藝術品將於世界各地的藝術博覽會上亮相，其後將在位於蘭斯Crayères大道4號的Ruinart酒莊歷史遺址永久展出。而當中的音樂藝術家Tomoko Sauvage更親臨香江，為我們以第一身導覽其作品。Tomoko憑藉結合原聲樂器與電子科技的實驗音樂手法而聞名於世，其藝術之旅與轉化自然元素的質量息息相關，尤其是水，她經常利用不同裝了水的瓷碗編寫歌曲。今次的作品就是取材自法國莊園不同的自然元素，透過氣泡與水中不同的震動聲音，來了一場有趣的「自然對話」。不妨親身前來細聽，這場自然與美酒的聲樂對話。