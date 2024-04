乍暖還寒的天氣，就是喝香檳的好日子！散發藝術氣息的Perrier-Jouët，讓口腔充滿橙香與玫瑰花香

向來推崇大自然與藝術的法國香檳品牌巴黎之花Perrier-Jouët®,亦是酒迷熟知的藝術跨界常客。除了擁有悠長的歷史,自2012年起,品牌每年都會邀請世界各地知名和新興的創意藝術家合作,尋找火花!今年,品牌再與墨西哥藝術家兼設計師Fernando Laposse合作,響應全新《Fill your World with Wonder》企劃,以大自然中花朵的授粉的過程為靈感,創作了一件名為《The Pollination Dance》的裝置藝術品;與此同時,品牌亦邀請了奢侈飾品品牌Novel Fineries聯乘推出香港限定Belle Epoque Blanc de Blanc套裝,綴以刺繡與圖騰,將自然元素融合其中,而瓶身的花卉亦讓人聯想到淡金色的酒體及其入口的清爽芳香。

