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11/04/2024

乍暖還寒的天氣，就是喝香檳的好日子！散發藝術氣息的Perrier-Jouët，讓口腔充滿橙香與玫瑰花香

#酒 #香檳 #Wine & Food Pairing #PERRIER-JOUËT #巴黎之花 #Wine
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  • 蕭國仁 Henry SIU

    蕭國仁 Henry SIU

    男人執迷經典之物，看似風花雪月，但往往源於一份對匠心獨運的崇敬之情。曾任職時尚雜誌包括《Esquire》、《The Good Life》、《Revolution》等編輯部管理層多年，現為CRU媒體集團顧問，旗下媒體包括《威士忌雜誌》（Whisky Magazine）（港澳版）。對於經典傳承同樣執迷的筆者，希望從一杯好酒開始，與你一同分享這份經典情結。

    IG: @henrysiux

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    逢週四更新

　　雖然天氣依然陰睛不定，乍暖還寒，但春光明媚就在眼前，看來這就是個喝香檳的好日子。在品味美酒的同時，想將優雅詩意的氛圍融入其中，不能不知道品牌背後的故事。

 

　　向來推崇大自然與藝術的法國香檳品牌巴黎之花Perrier-Jouët®，亦是酒迷熟知的藝術跨界常客。除了擁有悠長的歷史，自2012年起，品牌每年都會邀請世界各地知名和新興的創意藝術家合作，尋找火花！今年，品牌再與墨西哥藝術家兼設計師Fernando Laposse合作，響應全新《Fill your World with Wonder》企劃，以大自然中花朵的授粉的過程為靈感，創作了一件名為《The Pollination Dance》的裝置藝術品；與此同時，品牌亦邀請了奢侈飾品品牌Novel Fineries聯乘推出香港限定Belle Epoque Blanc de Blanc套裝，綴以刺繡與圖騰，將自然元素融合其中，而瓶身的花卉亦讓人聯想到淡金色的酒體及其入口的清爽芳香。

 

墨西哥藝術家兼設計師Fernando Laposse

 

　　藝術家Fernando Laposse還特別為藝術收藏家和一眾頂級香檳迷設計了一件精緻的藝術擺設《The Fleeting Dance》，全人手製作的半圓玻璃罩內置一件小型擺設，仿如大自然的生態縮影，與《The Pollination Dance》裝置互相呼應。

 

 

　　這獨一無二的小型擺設與品牌的Vintage Belle Epoque Brut 2008 Jeroboam一同置於Fernando Laposse特製的櫸木禮盒中，這款酒屬酒窖中的一款稀有年份珍藏香檳 （Oenothèque collection），由酒窖大師Severine Frerson親自挑選，綴以鍍銅軟松木酒瓶塞。入口即刻可感受到橙香與白色果實的香氣，隨後而來的就是沉實的玫瑰花香，酒體圓潤醇厚，口感豐富複雜，最適合春夏飲用！

 

《The Fleeting Dance》全球限量15套，而香港只有1套供認購，親愛的品牌公關已表示無法再增加認購額，果然是矜貴非常。至於品牌方面也非常貼心，會誠邀認購者走進位於法國香檳之都埃佩爾奈（Epernay）的Perrier-Jouët® Maison Belle Époque，體驗一趟個人化的品酒之旅。

 

 

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