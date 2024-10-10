年度威士忌慶典：Whisky Live首次於澳門舉辦！逾40間參展商，一同發掘珍稀、獨特威士忌

在香港玩Whisky Live已經多少個寒暑，除了疫情期間以外，幸福的香港酒伶每年都能參與這樣的威士忌盛典。其實聽主辦方說了多年，終於Whisky Live今年來到澳門，並連續大搞三天，讓各位一起在音樂的熾熱氣氛喝上一杯又一杯絕美威士忌吧！

趕緊先記下時間地點吧！Whisky Live Macau 2024將於10月11日至13日在假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行。活動將有超過 40 家參展商展示來自世界各地的優質威士忌，當然每年活動的重點都包括來自知名品牌的稀有且獨特的威士忌以及市面上可遇不可求的獨特產品，今年包括原廠裝瓶Port Ellen，雖然酒廠已經開始重新蒸餾，但老酒就是少飲一枝少一枝；而由WhiskyFind打造的鄭問三國志系列瓶身皆是著名漫畫家/插畫家鄭問老師筆下描繪的神作 —— 《三國誌》的人物，讓你可沉浸在三國誌和威士忌的世界中。來自蘇格蘭Speyside的Spey酒廠也將藝術融入威士忌，推出「SPEY × PICASSO 聯名系列」，以及一套以時間為主題的年份精選：Spey 1990-1999的10年套裝。不可錯過的還有Scret Speyside系列。

由威士忌界專家主持的頂級大師班也是不容錯過的，像由 Stephen Mack 主持的「探索威士忌地區和風格」，探討來自不同產區如蘇格蘭、愛爾蘭、美國和日本的威士忌；三得利全球烈酒公司中國區品牌大使負責人Jacky Zhang將主持「細說三得利威士忌」；哥本哈根蒸餾廠的首席釀酒師Lasse Öznek也將分享他對「釀造獨特的丹麥威士忌」的見解，不能盡錄。

威士忌與音樂文化更是密切，這讓的Blending實是賞心樂事。一如過去香港的Whisky Live，今次在澳門威士忌現場辦起音樂節，許多才華橫溢的藝術家和音樂家將齊聚上葡京禮堂，展示他們的音樂才能。這個以「節奏」為主題的音樂節，是Funk、R&B、爵士、靈魂樂、藍調等音樂風格的混合體，一眾出色音樂人包括Ted Lo、Dr. João Mascarenhas、林靜翬 WiniFai、Ashia等。

最後當然要知道買票詳情，多種套票適用於2024年10月11日至13日期間入住，並於https://www.grandlisboapalace.com/tc/arts-n-events/whisky-live-macau-2024有售。而Whisky Live Macau 2024門票現已公開發售，詳情請參閱：http://www.whiskylivemacau.com/ticketing/。酒友們快快行動了！