丹丘蒸留所進軍日本！於北海道開設酒廠，釀製全新風味的氈酒和威士忌！

還記得某一次在酒局中碰到丹丘蒸留所的創辦人之一Kit Cheung，這位認識多時的酒界老友分享他們正摩拳擦掌，說要在日本開設自家威士忌及氈酒酒廠。當時很多細節都無法公開分享，而來到今天終於能與眾同樂，宣佈他們進軍日本，成首個於日本設廠並榮獲日本市政府支持的香港烈酒品牌，而首批限量私人原桶威士忌亦將於2028年熟成面世。

白蘭樹下一直是他們的人氣產品，而這支富有香港本土特色的氈酒亦不負眾望，多次榮獲本地及國際殊榮。而自品牌成立至今的六年間，來到今年6月，構思已久的丹丘蒸留所酒廠終動工興建，揭開了傳統與現代結合的新篇章。丹丘蒸留所選址日本北海道東川町，由日本東川町政府支持，以「公建民營」的合作方式由白蘭樹下團隊獨立營運。

酒廠建成後，品牌計劃於 2025 年初開始釀造首批氈酒和威士忌。由於氈酒所需的熟成期較短，酒廠預計到 2025 年第二季就能把首批氈酒推出市場。而威士忌的生產需要較長時間的熟成過程，以充分發展其複雜的風味。首批威士忌至少要經過三年的陳釀，才能乎合其品質標準，品牌預計首批丹丘威士忌最快可於 2028 年面世。

丹丘蒸留所榮幸地獨家推出私人威士忌包桶企劃，讓威士忌迷和收藏家一同踏上威士忌的旅程。企劃讓您從一系列優質橡木桶中選擇，包括水楢橡木豬頭桶（Mizunara Hogshead）、經認證赫雷斯前雪莉酒桶（Jerez Ex-Sherry Hogsheads）和前美國波本橡木桶 （Ex-Bourbon Octave），每種橡木桶都能為威士忌帶來獨特的風味和特色。雖然還要等一段日子才能嚐到如此佳釀，但富真心很好奇他們這次又會帶來怎樣富本土特色的威士忌嗎？

除了「私人原桶威士忌企劃」外，丹丘蒸留所更趁著這個令人雀躍的大日子，於南豐紗廠（The Mills）的品酒室舉辦由品牌創辦人之一Kit Cheung開設日本威士忌酒廠之旅講解。由8月24日起一連三個月的隔個星期，逢星期三及星期六舉辦，希望加深參與者對威士忌釀造藝術和技術的理解。另外，還設有日本威士忌酒廠之旅，詳情可留意官網。

查詢：丹丘蒸留所

電郵：customerservice@perfumetreesgin.com