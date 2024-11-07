Wine Pairing 指南！威士忌與雪茄、香檳與鮮花的有趣配對，讓味蕾充滿驚喜、餘韻悠長

Pairing從來都是一門講究的藝術，讓人費煞思量。最近，體驗了兩個有趣的Pairing，一個是極緻香檳與鮮花的精彩聯乘KRUG X FLOWER，另一個是雪茄與極品烈酒的絕妙配合，夠有趣吧！

KRUG X FLOWER

庫克香檳酒莊深信每座葡萄園都擁有獨特個性，就如香檳中的一款食材，賦予每瓶香檳優雅且獨特的風格。每年，酒莊均會邀請來自全球的庫克名廚大使以指定食材為主題，設計意想不到的原創料理，搭配庫克陳年香檳或庫克粉紅香檳，演繹出酒莊的精湛釀造工藝。

今年，庫克香檳以「花卉」為主題，透過庫克名廚大使的創意料理，展現出花卉優雅迷人、豐富多變的魅力。來自全球各地名廚的創意食譜將會匯集成書，收錄了多道原創食譜，當中包括來自香港6家知名餐廳的庫克名廚大使所設計的新創菜式。這個稱為Krug x Flower的創意佳餚體驗，由名廚精心打造的一系列以花為題的菜式，將藝術和創意發揮到了極致。細味由12位參與主廚匠心打造的嚐味菜單，搭配一杯庫克陳年香檳172版（Krug Grand Cuvée 172ème Édition）或庫克粉紅香檳28版（Krug Rosé 28ème Édition）。

色彩豐富的花卉除了用作觀賞及裝飾外，更可以花入饌，用以提升風味、曬乾、新鮮食用、烹煮或製成調味鹽。由帶有碘味的琉璃苣到入口微苦的蒲公英、檸檬風味的接骨木花及金蓮花，花卉世界如同萬花筒般精彩多樣，更是舌尖上的美味。

Davidoff Cigar 50週年限量版產品

人間五十年，要渡過多少個寒暑。大衛杜夫（Davidoff）在亞洲的零售業務迎來了50週年慶典。為了紀念這個重要里程碑，品牌早前在香港半島酒店的花園套房舉辦慶祝晚宴，正是50年前第一家大衛杜夫雪茄精品店在此開業。

為此，品牌帶來了香港50週年紀念版，以白色木盒設計，裝載十支托羅型雪茄，盒蓋上展現了壯觀的香港天際線。大衛杜夫的首席調配師們創造了這一獨家的調配煙葉配方，煙葉的綜合年齡達到50年。這款雪茄為愛好者帶來獨特的味覺體驗，橡木的香氣與黑巧克力和甘草的甜美氣息交織在一起，完美捕捉了1970年代香港美食文化的風味。

同一時間品牌也帶來了多款令人感動的Pairing精選。温斯頓•丘吉爾稱得上是其人氣長虹的單品，今次與多款出色極罕的威士忌相配推出，包括波摩26年蘇格蘭艾雷島單一麥芽威士忌、艾倫港38年蘇格蘭艾雷島單一麥芽威士忌、布朗拉40年蘇格蘭高地。有幸親嘗過波摩26年的出色口感，這威士忌聞香融合了蘋果和桃子的甜美果香，以及標誌性的艾雷島泥煤味和檸檬汁灑在牡蠣上的味道；入口有濃郁煙熏味，給人一種置身波摩酒廠麥芽酒窯的感覺，帶薄荷醇和樟木的氣息。海藻和蜂蠟餘韻，與葡萄柚和檸檬的果香相映成趣。

品牌方娓娓道來這個華麗聯乘背後的故事 —— 以大家所熟知丘吉爾爵士的多面性格為出發點，聯同著名威士忌品鑑專家走遍世界各地著名的釀酒廠，精心挑選這款富有蘇格蘭艾雷島當地獨特風味且歷經長時間陳化的威士忌。採用波本豬頭酒桶生產的這款陳年威士忌，品質出類拔萃優雅而精緻。