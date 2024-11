與老友在微涼年末共品威士忌！Whisky Live 2024回歸、The Singleton 發布13年單一麥芽威士忌！

為隆重其事,The Singleton 舉辦「A Dram of Bling」新品發佈派對,讓嘉賓率先品嘗 The Singleton 13年單一麥芽威士忌的獨特魅力。品牌派對早前於香港美利酒店天台酒吧 Popinjays 舉行,此外,The Singleton 在派對上也為眾嘉賓預備了小遊戲及打卡布置,全面昇華賓客的歡樂時光。現場設有「掟彩虹」遊戲,另一邊廂,悉心打扮的名人名流在打卡布置前拍照留影,記錄這個難忘的愉快晚上。隨後,掀起整晚高潮的環節終於來到-由人氣女歌手 Gin Lee 驚艷登場,為來賓唱出多首名曲,甜美聲線與 The Singleton 13年單一麥芽威士忌的香甜果香互相呼應,氣氛既唯美又浪漫。

The Singleton 一直致力打造為酒友歡聚的必備好酒,早前 The Singleton 13年單一麥芽威士忌宣布於香港面世,成為全球第三個市場推出該產品。The Singleton 13年單一麥芽威士忌今次迎來新玩意,以「甜酒界翹楚」蘇玳酒桶過桶,糅合白葡萄、柑橘、蜜桃等香氣甜味,昇華品牌向來的順滑口感和豐潤果香,淨飲又豐富的甜美白菓香,用作調配雞尾酒的基酒又能提昇回甘的白花與菓香甜味。

The Singleton 13年單一麥芽威士忌「A Dram of Bling」新品發佈派對